Oikeusministeri Anna-Maja Henriksson (r.), tiede- ja kulttuuriministeri Annika Saarikko (kesk.), pääministeri Sanna Marin (sd.) ja sisäministeri Maria Ohisalo (vihr.) puoliväliriihen alkupäivänä viime keskiviikkona. Kuva: Fanni Uusitalo, Valtioneuvoston kanslia

Hallituksen johtoviisikko – pääministeri Sanna Marin (sd.), tiede- ja kulttuuriministeri Annika Saarikko (kesk.), sisäministeri Maria Ohisalo (vihr.), oikeusministeri Anna-Maja Henriksson ja opetusministeri Jussi Saramo (vas.) – astui keskiviikkona hieman 12.30 jälkeen lehdistön eteen kertomaan hallituksen jatkosta. Se oli vaakalaudalla viikon kestäneiden ja pahasti jumiutuneiden kehysriihineuvotteluiden vuoksi.

Pääministeri Marin kertoi, että sopu isoista kysymyksistä on löytynyt.

– Olemme yhdessä hallituspuolueiden puheenjohtajien kansa löytäneet sovun ja ratkaisun keskeisimpiin kysymyksiin. Tavoitteena on saada kehysriihi päätökseen huomenna. Työ jatkuu vielä yksityiskohtien parissa. Jatkamme tänään ministerien kesken keskustelua ja neuvottelua. Vielä on avoimia kysymyksiä, mutta keskeisistä isoista kysymyksistä on sopu saavutettu. Uskon, että hallitus jatkaa puoliväliriihen yli.

– Olemme tulleet kaikki toisiamme vastaan. Se tässä on nyt oleellista. Kaikki ovat joustaneet, kaikki ovat hakeneet yhteistä ratkaisua, tahtoa on ollut.

Marinin mukaan kehysriihineuvotteluiden kokonaisuuden osana on tulossa maltillisia sopeutustoimia, jotka sisältävät verojen korotuksia ja menoleikkauksia.

– Tavoitteemme on ilman muuta vahvistaa julkista taloutta ja jättää tuleville hallituksille kestävämpi taloudellinen pohja.

Kehyskriisi kiteytyi keskustaan, jolle aiemmat kompromissiehdotukset eivät tiettävästi kelvanneet. Puheenjohtaja Annika Saarikon mukaan on tärkeää, että hallitus osoittaa pystyvänsä tekemään päätöksiä.

– Omat arvot ja kansan etu. Niiden yhteensovittaminen poikkeuksellisessa maailmantilanteessa oli se, joka painoi vaakakupissa eniten. Sopu ei ole täydellinen, mutta harvoin elämä on.

Keskusta on painottanut talous- ja työllisyyskysymyksiä.

– Tärkeää on oikea suunta, tärkeää on kyky uudistaa Suomea, tärkeää on vastuullisuus suhteessa talouteen ja että Suomi pääsee jaloilleen koronakriisin jälkeen, Saarikko totesi.

Saarikon mukaan nykyinen viiden puolueen hallituspohja on pystynyt huolehtimaan siitä, että oikeudenmukaisuus ja koko Suomen huomioiminen ovat osa kehysratkaisua.

Vihreiden puheenjohtaja Maria Ohisalo kertoi, että pääministeri toi pöytään monia kompromissiesityksiä neuvotteluväännön aikana.

Ohisalo painotti, että vihreät on sitoutunut hallitusohjelmaan.

– Meillä on hieno hallitusohjelma.

Ohisalo vakuutti tyytyväisyyttään syntyneeseen sopuun.

– Olen erittäin tyytyväinen, että keskellä tällaista kriisiä, globaalia pandemiaa, olemme hallituksena yhdessä katsomassa samaan suuntaan, katsomassa eteenpäin, luomassa näkymää ulos tästä kriisistä, luomassa kestävää kasvua, suomalaisille luottoa huomiseen, ylipäänsä panostuksia parempaan elämään tässä yhteiskunnassa.

Vasemmistoliiton puheenjohtajan tehtävää hoitava Jussi Saramo otti esiin sen, että koronakriisin jälkeinen korjaustyö alkaa pian.

– Nyt alkaa se aika, kun meidän pitää alkaa jälleenrakentamaan. Se on ollut näissä neuvotteluissa tärkeää, että kun kriisistä päästään ohi, tämä hallituksen hyvä työ jatkuu.

Saramon mukaan saavutettu sopu tarjoaa edellytykset sille, että Suomesta tulee entistäkin vahvempi sosiaalisesti, taloudellisesti ja ekologisesti.

RKP:n puheenjohtaja Anna-Maja Henriksson vaikutti selvästi huojentuneelta, kun hallituksen johto pääsi kertomaan syntyneestä sovusta.

– Yhdessä mennään eteenpäin. Suuret palikat ovat nyt loksahtaneet paikoilleen. Tämä on Suomen etu, tämä on suomalaisten ja kaikkien Suomessa asuvien etu.

Hallitus jatkaa kehysriihineuvotteluiden yksityiskohtien työstämistä ja valmista pitäisi olla torstaina.

Hallituksen puheenjohtajat eivät avanneet tarkemmin nyt syntynyttä sopua. Kiistaa on aiemmin ollut esimerkiksi vuoden 2023 kehyksistä ja voiko niitä ylittää. Ylen tietojen mukaan hallitus olisi nyt sopimassa, että vuoden 2023 menokehykset ylittyvät noin 500 miljoonalla eurolla.

Päivitetty kello 12.56: Lisätty Saarikon osuus. Päivitetty kello 13.13: Lisätty muidenkin puheenjohtajien näkemykset. Päivitetty kello 14.07: Lisätty tieto sopeutustoimista.