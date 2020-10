Huhtikuun alussa ravintolat sulkeutuivat koko maassa toukokuun loppuun asti lukuun ottamatta take away -myyntiä. Tavoitteena oli ehkäistä koronaviruksen leviämistä, kun epidemia oli pahimmillaan. Kuva: Arttu Laitala

Hallitus päätti torstaina uusista ravintolarajoituksista, jotka tulevat voimaan marraskuun alussa eli sunnuntaina. Uudet rajoitukset joustavat alueen epidemiatilanteen mukaan ja ovat voimassa helmikuun loppuun asti.

Peruspalveluministeri Krista Kiurun (sd.) mukaan rajoitukset on jaettu neljään portaaseen alueen epidemiatilanteen mukaan. Jos alueella ei ole yhtäkään tartuntaa, ravintoloita koskevat rajoitukset voidaan poistaa tulevaisuudessa kokonaan.

Tällaisia "nollavaiheen" maakuntia ei vielä ole Suomessa. Muut portaat ovat perus-, kiihtymis- ja leviämisvaihe.

Lisäksi uudessa asetuksessa jaotellaan ravitsemisliikkeet kahteen ryhmään niiden päätuotteen mukaan. Tiukemmat rajoitukset koskevat niitä ravintoloita, joiden pääasiallisena toimintana on tarjota alkoholijuomia. Tällaisia ravitsemisliikkeitä ovat tyypillisesti pubit, baarit ja yökerhot.

Tällaisissa ravintoloissa asiakaspaikat rajoitetaan nykyiseen tapaan puoleen normaalista epidemian kiihtymis- ja leviämisvaiheessa olevissa maakunnissa.

Näissä maakunnissa sijaitsevissa muissa ravitsemisliikkeissä, joissa myydään pääasiassa ruokaa, asiakaspaikkojen määrä on rajattu kolmeen neljäsosaan normaalista. Tällaisia liikkeitä ovat esimerkiksi ruokaravintolat, kahvilat, pikaruokapaikat ja pizzeriat.

Sairaanhoitopiireistä Vaasa on raportoinut olevansa tällä hetkellä epidemian leviämisvaiheessa. Kiihtymisvaiheessa ovat Kanta-Häme, Pirkanmaa ja Varsinais-Suomi sekä Helsinki ja Uusimaa. Muut 15 sairaanhoitopiiriä on epidemian perustasolla.

Ravintoloiden jaottelu ei ole helppo tehtävä

STM:n hallitusneuvos Ismo Tuominen myöntää, että ravintoloiden erottelu kahteen tyyppiin ei tule olemaan helppoa. Oikeudellisesti ei ole olemassa mitään määrittelyjärjestelmää, joka jakaisi ravitsemisliikkeet asetuksen tavoin.

– Määrittely ei ole sellainen, joka olisi suoraan, poikkeuksetta ja kattavasti varma. Tulee olemaan erilaisia rajatapauksia.

Tuomisen mukaan nyt lainpykälä lähtee siitä, että ravitsemisliike määrittelee itse toiminta-ajatuksensa. Jos määrittely on väärä, aluehallintovirasto voi puuttua tilanteeseen.

Sosiaali- ja terveysvaliokunta on todennut, että rajoitukset voivat vaihtua yhdellä ravintolalla, joka tarjoaa päivällä lounasta ja muuttuu illalla anniskeluravintolaksi.

Myöskään ministeri Kiurun mielestä ravintoloiden jaottelu ei tule olemaan helppo tehtävä, koska tietoa ei löydy suoraan mistään rekisteristä.

– Tarkoitus on, että eduskunnan tahto toteutuu ja syntyy jaottelua. Tältä osin olemme ottaneet eduskunnan tekemän jaottelun käyttöön sellaisenaan, ja sillä mennään.

Ravintoloiden pitää olla yksi tunti kiinni

Kiihtymis- ja leviämisvaiheen maakunnissa alkoholijuomien anniskelu pitää lopettaa marraskuusta lähtien nykyiseen tapaan viimeistään kello 22. Anniskelun saa aloittaa kaikkialla jo aamuseitsemältä.

Leviämisvaiheessa kaikki ravitsemisliikkeet on suljettava viimeistään 23. Kiihtymisvaiheen maakunnissa pääasiassa alkoholijuomia tarjoavat ravintolat täytyy sulkea kello 23, mutta muut ravintolat vasta kello 24.

Marraskuun alusta lähtien rajoitusten kohteena olevat ravitsemisliikkeet saadaan avata yhden tunnin kiinniolon jälkeen.

Epidemian perusvaiheessa olevilla alueilla asiakaspaikkamäärää ei edelleenkään rajoiteta ja anniskelu päättyy nykyiseen tapaan viimeistään kello 24. Epidemian perusvaiheessa yökerhot ja baarit täytyy sulkea viimeistään kello 1 aamulla, mutta muut ravintolat saavat olla auki kellon ympäri.

Aukioloaikojen rajoitukset eivät koske huoltoasemien yhteydessä olevia ravintoloita tai Suomen ja ulkomaiden välillä tai ulkomailla kulkevia vesi- ja ilma-aluksia kuten risteilylaivoja. Rajoitukset koskevat vain Suomen lipun alla kulkevia aluksia, ja niillä ovat voimassa anniskelurajoitukset.

Yleiset hygienia- ja ohjeistusvelvoitteet sekä suunnitteluvelvoite pysyvät ennallaan. Rajoitukset eivät edelleenkään koske henkilöstöravintoloita tai noutomyyntiä.

Rajoitusten jatko osaksi tartuntatautilain muutosta

Nykyisten, kaikkia ravintoloita ja alueita koskevien rajoitusten voimassaolo lakkaa lokakuun lopussa lauantaina. Ravitsemisliikkeiden aukiolo- ja anniskeluaikoja rajoitettiin uudelleen koronavirusepidemiatilanteen johdosta 8. lokakuuta.

Ravintoloita koskevia määräyksiä on annettu tartuntatautilakiin tehdyn väliaikaisen, lokakuun loppuun voimassa olevan muutoksen perusteella.

Nyt annettu asetus on voimassa helmikuun loppuun asti ja se annettiin tartuntatautilain uusien väliaikaisten säännösten nojalla.

Eduskunta hyväksyi uuden tartuntalain väliaikaisen säännöksen viime viikolla ja tasavallan presidentin Sauli Niinistön vahvisti sen tänään torstaina. Laki on voimassa puolitoista kuukautta eli joulukuun 15. päivään asti.

Kiurun mukaan helmikuun loppuun asti asetettujen ravintolarajoitusten jatkon on tarkoitus sisältyä laajempaan tartuntatautilain muutokseen, jota valmistellaan parhaillaan. Kiuru kertoo, että tartuntatautilain kokonaisuus pyritään samaan eteenpäin lähiviikkojen aikana.

Mara pettyi anniskeluaikoihin pikkujoulukauden alla

Matkailu ja ravintolapalvelut Mara ry toisti tiedotteessaan näkemyksensä siitä, että ravintolatoiminnan rajoitukset eivät ole eduskunnan edellyttämällä tavalla välttämättömiä eivätkä oikeasuhtaisia, koska koronavirus ei ole juuri levinnyt ruokaravintoloissa.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) ylilääkäri Taneli Puumalainen totesi torstain infotilaisuudessa, että ravintoloista on saatu useita kymmeniä koronatartuntoja ja vielä enemmän on todettu niistä alkunsa saaneita jatkotartuntoja. Ravintoloista liikkeelle lähteneitä tartuntaketjuja on todettu hänen mukaansa joka viikko eri puolilla Suomea, myös viime viikkojen aikana.

Mara pettyi uusissa rajoituksissa siihen, ettei hallitus myöntänyt yhtä lisätuntia anniskeluaikaan. Tästä olisi ollut yhdistyksen mukaan suuri hyöty, kun ravintolat valmistautuvat pikkujoulukauteen.

– Pikkujoulukauden jälkeen ravintoloille ja niiden työntekijöille koittaa kylmäävä jakso, kun tammi- ja helmikuu ovat perinteisesti vuoden surkeimmat kuukaudet. Kun konkurssilain väliaikaisen muutoksen voimassaolo päättyy tammikuun lopussa, uhkaavat konkurssit lisääntyä voimakkaasti, Maran toimitusjohtaja Timo Lappi toteaa tiedotteessa.

Maran mukaan matkailu- ja ravintola-alan suhdannetilanne matelee pohjamudissa ja merkittävästi synkentyneet suhdannenäkymät ovat lähes samalla tasolla kuin keväällä, kun ravintolat olivat kiinni.

Juttua päivitetty 29.10. kello 17.20: Lisätty Maran ja THL:n Taneli Puumalaisen kommentit.