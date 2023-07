Hallituksen linjaus aikuiskoulutustuen lakkauttamisesta on herättänyt hämmennystä ja keskustelua aikuisopiskelun tulevaisuudesta.

Työministeri Arto Satonen (kok.) perustelee päätöstä sillä, ettei aikuiskoulutustuki tue riittävästi työuralla etenemistä ja siirtymistä paremman tulotason ammatteihin.

– Koulutukseen pitäisi saada ennen kaikkea ne, joilla on jo lähtöjään matalampi koulutustaso. Kun esimerkiksi hoiva-avustaja opiskelee lähihoitajaksi, hänen koulutus- ja tulotasonsa nousee. Kuntapuolella työnantajalla on varmasti motiivi kouluttaa opettajia erityisopettajiksi, joista on pulaa, hän sanoo.

Satosen mukaan aikuiskoulutustuen lakkauttamisella on myös taloudelliset perusteet. Tuen lakkauttamisesta syntyy yli 40 miljoonan euron säästöt. Hallituksessa on laitettu tärkeysjärjestykseen sekä valtion menoja että työllisyystoimia.

– Aikuiskoulutustuen työllisyysvaikutus on negatiivinen, sillä siinä menetetään 8 000 henkilötyövuotta, kun ihmiset ovat opintovapaan aikana pois töistä. Julkiseen talouteen tuen lakkauttamisen hyöty on 44 miljoonaa euroa, työministeri sanoo.

Satonen viittaa myös Elinkeinoelämän tutkimuslaitoksen Etlan muutama vuosi sitten julkaisemaan tutkimukseen, jonka mukaan aikuiskoulutustuesta taloudelliset hyödyt eivät kata siitä aiheutuneita kustannuksia.