Finnair ei ole lentänyt Kajaanin kentälle maaliskuusta lähtien. Myöskään Kokkolaan, Kemiin, Joensuuhun ja Jyväskylään ei lennetä. Kuva on Kajaanin kentältä kesältä 2018.

Hallitus lähtee pelastamaan lentomottiin joutuneita maakuntalentoja. Lennot Joensuun, Kajaanin, Jyväskylän, Kokkolan ja Kemin lentokentille ovat olleet keskeytyksissä maaliskuusta saakka eli noin viisi kuukautta koronavirustilanteen vuoksi.

Liikenne- ja viestintäministeri Timo Harakka (sd.) perustaa tällä viikolla uuden työryhmän, joka lähtee pikaisella aikataululla hakemaan ratkaisua siihen, millä tavalla lentoliikenne voidaan turvata viiteen kaupunkiin.

Harakka toteaa Lännen Medialle, että ratkaisussa on kyse valtion avittamista lennoista, eikä valtion ole välttämättä tarkoitus tukea lentoja rahallisesti.

– Lähtökohta on markkinaehtoinen liikenne, jossa useampi lentoyhtiö kilpailee nykyistä kilpailukykyisemmällä ja kustannustehokkaammalla kalustolla.

Reiteille voi siis olla tulossa muita yhtiöitä kuin Finnair. Harakan mukaan tarjonnan syntymiseen voidaan tarvita kilpailutuksia, joissa valtio voi olla toimeenpanijana ja jos välttämätöntä, takaajana.

– Ostoliikennettä ei suunnitella, Harakka sanoo.

Kokoomus esitti toukokuussa, että viidelle maakuntakentälle suuntautuvat kotimaan lennot hankittaisiin ostopalveluina, ja sitä varten lennot kilpailutettaisiin.

Finnair on tekemässä päätöksiä syyskuun alkupuolella

Harakka kertoo saaneensa hallitukselta valtuudet työryhmän perustamiseen.

– Olen käynyt kaikkien hallituspuolueiden kanssa perustamisen läpi, ja malli on otettu mielihyvin vastaan.

Harakan mukaan työryhmän on löydettävä ratkaisuja rivakasti kuukauden sisällä eli syyskuun puoliväliin mennessä.

– Perusratkaisu täytyy saada esitettyä samaan aikaan, kun Finnairin pitäisi tehdä talviaikataulunsa suhteen ratkaisuja.

Kansainvälisten käytäntöjen mukaan lentoyhtiöiden talvikausi alkaa marraskuun alusta ja kestää kevääseen saakka.

Finnairin mediasuhteista vastaava johtaja Päivyt Tallqvist kertoo, että Finnair ja maakuntien edustajat ovat käyneet keskusteluja tilanteesta viime viikolla, ja niitä käydään myös tällä viikolla. Keskustelut käydään kaupunkikohtaisesti.

– Talviliikenteen osalta näyttää nyt todennäköiseltä, että päätöksiä tehdään vasta syyskuun alkupuoliskolla, kuten kerroimme heinäkuun lopussa, Tallqvist toteaa.

– Mitään päätöksiä liikenteestä tai päätösajankohdasta ei vielä ole tehty, hän painotti tiistaina.

"Lennot on turvattava niin, että ei aina olla Finnairin porstuassa lakki ojossa"

Timo Harakan mukaan sekä Finnairin että uuden työryhmän ratkaisut täytyy synkronoida toisiinsa.

– Mitä uusi työryhmä päättää esittää, se vaikuttaa tietenkin Finnairin ratkaisuun, Harakka sanoo.

Ratkaisun lähtökohtia on jo mietitty, mutta Harakka ei lähtenyt niitä vielä avaamaan.

Harakan mukaan työryhmällä on kaksi lähtökohtaa. Ensimmäinen on akuutti maakuntien tarve, eli kun lentoyhteys on väliaikaisesti poikki, miten tilanne ratkaistaan. Toinen ratkaistava asia on, millä tavalla lentoyhteydet maakuntiin turvataan pysyvämmin.

– Lennot on turvattava niin, että ei aina olla Finnairin porstuassa lakki ojossa.

Maakuntalentoja ratkovan työryhmän lisäksi asetetaan samaan aikaan toinen työryhmä, joka pohtii ilmailun tulevaisuutta pidemmällä tähtäimellä.

– Se ottaa huomion esimerkiksi teknologiset uudet mahdollisuudet, joita olisi 10 vuoden säteellä tulossa. Miten tämä vaikuttaa liikennejärjestelmään, tuleeko esimerkiksi sähkölentokoneita lyhyemmille matkoille? Jäsenneltyä tietoa ei tästä vielä ole.

Budjettivaikutukset tulevat aikaisintaan ensi keväänä

Onko maakuntalennoille luvassa rahaa hallituksen budjettineuvotteluista, jotka käydään syyskuun puolivälissä? Timo Harakka korostaa, että ratkaisun taloudelliset vaikutukset eivät tule olemaan suurensuuria.

"Talviliikenteen osalta näyttää nyt todennäköiseltä, että päätöksiä tehdään vasta syyskuun alkupuoliskolla, kuten kerroimme heinäkuun lopussa", Finnair totesi tiistaina.

– Näin ollen aivan hyvin voidaan käydä lisäbudjettikeskustelua budjettiriihessä syyskuun puolivälissä, mikä ei kuitenkaan ole pakottava takaraja. Budjettivaikutukset tulevat aikaisintaan ensi keväänä.

Harakan asettamaa työryhmää lähtee vetämään näillä näkymin ministerin valtiosihteeri Pilvi Torsti. Muuta poliittista edustusta ei ole. Ryhmään tulevat mukaan kaikkien viiden lentokentän maakuntien ja kaupunkiseutujen edustajat.