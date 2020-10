Helsinki

Opetusministeri Li Andersson (vas.) ja tiede- ja kulttuuriministeri Annika Saarikko (kesk.) kertoivat hallituksen uusista koronasuosituksista tiedotustilaisuudessa torstaina.

Hallitus on linjannut uusista suosituksista koronaviruksen leviämisen estämiseksi. Suositukset ovat sekä valtakunnallisia että alueellisia.

Hallitus kertoi uusista suosituksista tiedotustilaisuudessa neuvotteluiden jälkeen torstaina.

Hallitus suosittelee koko Suomessa laajaa etätyötä julkiselle sektorille sekä yksityisille työnantajille, jos työtehtävät sen mahdollistavat. Lisäksi työpaikoilla tulee edistää työjärjestelyitä, joilla vähennetään lähikontakteja ja muita riskitekijöitä.

Valtakunnallinen etätyösuositus on voimassa toistaiseksi, ja sen voimassaoloa tarkastellaan vuoden loppuun mennessä.

Hallituksen koronasuositukset alueille on jaettu epidemiatilanteen mukaan. Päätöksen suositusten ja rajoitusten käyttöönotosta tekevät alueiden viranomaiset tartuntatautilain mukaisesti. Hallitus kuvaili suosituksiaan alueellisen päätöksenteon työkalupakiksi.

Hallitus tekee suosituksista periaatepäätöksen valtioneuvoston yleisistunnossa ensi viikolla. Suositukset eivät ole oikeudellisesti sitovia.

Kiihtymisalueille rajoituksia tilaisuuksien osallistujamääriin

Epidemian kiihtymisvaiheessa hallitus suosittelee alueellista tai paikallista suositusta yli 20 hengen yksityistilaisuuksien järjestämisen välttämisestä. Leviämisvaiheessa yksityistilaisuuksien osallistujamäärä suositetaan rajoitettavaksi 10 henkilöön.

Kiihtymisvaiheessa yleisötilaisuuksien osanottajamäärä rajataan sisätiloissa puoleen normaalista paikkamäärästä. Kaikissa yleisötilaisuuksissa edellytetään, että viranomaisten ohjeet hygieniasuosituksista ja turvaväleistä otetaan huomioon.

Epidemian leviämisvaiheessa yleisötilaisuuksien järjestäminen voidaan tarvittaessa kieltää kokonaan.

– Kiihtymisvaiheen toimilla on tarkoitus estää, että leviämisvaiheeseen ei joudutakaan. Päätökset tekee kukin alue oman harkintansa mukaan, me suositamme, tiede- ja kulttuuriministeri Annika Saarikko (kesk.) sanoi.

Kiihtymisvaiheessa julkisissa tiloissa täytyy huolehtia siitä, että osallistujat voivat välttää lähikontaktia, ja asiakasmäärä sisätiloissa rajataan puoleen normaalista. Leviämisvaiheessa julkiset tilat voidaan sulkea tarvittaessa kokonaan huomioiden tilojen käytön luonne.

– Pidän esimerkiksi tärkeänä, että kirjastot voisi pitää hallitusti avoinna läpi tämän kriisin, Saarikko sanoi.

Ryhmäharrastukset voidaan keskeyttää

Kiihtymisvaiheessa suositellaan aikuisten sisätiloissa tapahtuvan ryhmäharrastustoiminnan keskeyttämistä korkean tartuntariskin tilanteissa tilojen käyttörajoitusten perusteella. Tällaisia ovat esimerkiksi joukkueurheilulajit, joihin liittyy fyysinen läheisyys ja hikoilu tai sellaiset harrastukset, joissa ollaan fyysisessä lähikontaktissa ja käytetään kovaa ääntä tai lauletaan. Myös tilojen väljyys vaikuttaa tartuntariskiin.

Rajoitukset tehtäisiin vain siksi ajaksi, kun on tarpeen.

– Jos toimia noudatetaan, on tietenkin paljon todennäköisempää, että ne eivät kestä pitkään, Saarikko totesi.

Kiihtymisalueilla kaikenikäisten ryhmäharrastustoiminta on järjestettävä siten, että lähikontaktia on mahdollista välttää.

Hallitus suosittelee myös ryhmäharrastustoiminnan keskeyttämistä tilojen käyttörajoitusten perusteella tarvittaessa kokonaan.

Hallituksen mukaan lasten ja nuorten harrastusten kohdalla on kuitenkin syytä käyttää erityistä harkintaa. Saarikko korosti, että harrastusten sosiaaliset ja sivistykselliset vaikutukset lapsiin ja nuoriin on otettava huomioon ja arvioitava tarkkaan, voiko toimia kohdistaa myös heihin ja millä laajuudella.

Etäopetusta leviämisvaiheessa myös toisella asteella

Hallitus suosittelee kiihtymisalueilla myös korkeakoulujen, eli yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen, siirtymistä etäopetukseen. Leviämisvaiheen alueilla hallitus suosittelee viimesijaisena keinona myös toisen asteen oppilaitosten siirtymistä etäopetukseen.

Työministeri Sirpa Paatero kertoi, että etätyösuositus on voimassa toistaiseksi. Kuva: Arttu Laitala

Molemmissa tapauksissa täytyy huomioida välttämättömän lähiopetuksen tarpeet.

Opetusministeri Li Anderssonin (vas.) mukaan peruskoulussa lähiopetuksessa pysyminen syksyn aikana on edelleen ensisijainen vaihtoehto. Vaikka kouluissa on esiintynyt tartuntoja ja altistumisia, jatkotartunnat ovat yhä harvinaisia.

Hallituksen neuvottelut uusista suosituksista alkoivat torstaiaamuna Säätytalolla Helsingissä. Pääministeri Sanna Marin (sd.) lähti neuvotteluista suoraan Brysseliin Eurooppa-neuvoston kokoukseen, joka kestää perjantaihin asti.

Hallitus kokoontui jo keskiviikkoiltana iltakouluun keskustelemaan uusista torjuntatoimista, ja mukaan oli kutsuttu opposition edustajat.

Muutos tartuntatautilakiin

Hallituksen suositukset tarkoittavat käytännössä muutosta tartuntatautilakiin, mikä antaisi kunnille ja aluehallintovirastoille (avi) lisää mahdollisuuksia koronarajoituksiin ja esimerkiksi tilojen sulkemiseen.

Lainmuutoksen jälkeen alueellisen viranomaisen päätöksellä voitaisiin pistää kiinni määräajaksi esimerkiksi alueen liikuntatilat, urheilukatsomot, huvipuistot, festivaalit, teatterit ja elokuvateatterit. Myös alueen ostoskeskusten yleiset tilat kuten oleskelutilat ja lasten leikkipaikat voitaisiin sulkea. Joukkoliikenteessä Traficom voisi päättää matkustajamäärien rajoittamisesta.

Kunta voi jo nyt yleistoimivaltansa nojalla rajoittaa tai sulkea kunnan omaa toimintaa, kuten liikuntapaikkoja. Näin on tehtykin aktiivisesti, kun virustilanne on pahentunut. Lisäksi valvontaviranomaisilla on ollut koko ajan mahdollisuus sulkea yksittäisiä toimitiloja epidemian leviämisen estämiseksi.

Jo nyt tartuntatautilaissa on monia keinoja puuttua tilanteeseen, mutta tässä hallituksen esityksessä keinot on räätälöity koronaan. Tartuntatautilain muutos ei koskisi ravintoloita, joiden rajoituksia varten on jo olemassa erillislainsäädäntö.

Tartuntojen määrä kasvanut merkittävästi

Epidemiologinen tilannekuva on jaettu kolmeen vaiheeseen: perustaso, kiihtymisvaihe ja leviämisvaihe.

Helsingin ja Uudenmaan, Kanta-Hämeen, Pirkanmaan, Varsinais-Suomen ja Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirit sekä Ahvenanmaan maakunta ovat raportoineet olevansa kiihtymisvaiheessa. Vaasan sairaanhoitopiiri on raportoinut olevansa leviämisvaiheessa.

Koronavirusepidemia on kiihtynyt selvästi lähes koko maassa syksyllä. Uusien koronavirustartuntojen määrä on kasvanut Suomessa merkittävästi viimeisen kuukauden aikana, kertovat THL ja sosiaali- ja terveysministeriö (STM).

Sairaalahoidossa olevien potilaiden määrä on kasvanut yli kaksinkertaiseksi syyskuun lopun tilanteeseen verrattuna.

Viime viikolla yli puolessa uusista tapauksista tartunnanlähde oli raportointiajankohtana epäselvä edellisen viikon tapaan.

Valtaosa uusista tartunnoista on tälläkin viikolla todettu Helsingin ja Uudenmaan sekä Vaasan sairaanhoitopiirien alueilla.

Juttua päivitetty kauttaaltaan kello 15.37.