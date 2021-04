Hallitus kertoi perjantaina kello 9.30 alkaneessa tiedotustilaisuudessa niin sanotun exit-strategian sisällöstä. Tiedotustilaisuudessa esiteltiin koronarajoitusten purkua ja niiden aikataulua.

Katso tallenne tilaisuudesta:

Tiedotustilaisuudessa puhuneet pääministeri Sanna Marin ja valtiosihteeri Henrik Haapajärvi esittelivät hallituksen suunnitelman koronan exit-strategiasta. Suunnitelma rajoitusten purusta on nelivaiheinen.

– Monissa maissa on julkaistu päivämääriin perustuvia purkusuunnitelmia. Usea maa on joutunut peruuttamaan lupauksiaan. Suomessa lähtökohtana on epidemiologisten realiteettien huomioiminen. Tavoitteena on hallittu ja terveysturvallinen tapa siirtyä kohti kesää, Haapajärvi sanoi.

Ensimmäisessä vaiheessa huhtikuussa tavoitteena on, että poikkeusolot ja valmiuslain toimivaltuudet päättyvät. Perusopetus ja toisen asteen oppilaitokset on suunnitelmissa siirtää takaisin lähiopetuksen pariin. Ravintolat on tarkoitus avata asiakaspaikka- ja aukiolorajoituksin.

Toukokuussa rajoitusten purussa palattaisiin alueellisiin toimiin. Lasten ja nuorten ryhmäharrastustoiminta ulkona voitaisiin aloittaa. Joitain julkisia laitoksia voitaisiin jälleen avata, esimerkiksi kirjastot ja museot. Työmatkaliikenne sallittaisiin EU:n alueella.

– Tavoitteemme on, että kun koulutyö päättyy kesäkuussa, niin lapset pääsevät kesäleireille, mökkijuhannusta voi alkaa suunnitella, ravintoloissa ja yleisissä tilaisuuksissa käydä turvallisesti ja tavata ystäviä, Marin sanoi.

Jos kaikki menee suunnitelmien mukaan, kesäkuussa alueelliset rajoitukset puretaan osittain. Kokoontumis- sekä ravintoloiden aukiolo- ja asiakasrajoituksia on tarkoitus lieventää. Lasten ja nuorten lisäksi myös aikuiset pääsisivät ulkona tapahtuvan ryhmäharrastustoiminnan piiriin. Myös yleisötilaisuudet voisivat alkaa osittain ja sisärajavalvonta voisi päättyä.

Heinä-elokuun aikana kokoontumisrajoituksia voitaisiin lieventää ja jopa poistaa kokonaan. Myös yleisötilaisuuksien osallistujarajoituksia voitaisiin lieventää tai poistaa.

Hallituksen esittelemä purkusuunnitelma on ainoastaan suunnitelma, johon voi tulla muutoksia. Haapajärvi korosti, että tilanteeseen liittyy useita epävarmuustekijöitä.

– Tartuntojen lähtötaso on korkeampi kuin viime keväänä. Rokotesaatavuudessa on ollut joitain ongelmia. Jos ongelmia tulee lisää, niin se tietysti vaikuttaa suunnitelmaan. Lisäksi Suomeen on rantautunut muuntoviruksia. Ne voivat heikentää tautitilannetta hyvinkin nopeasti.

Marin ja Haapajärvi painottivat, että koronatilanne voi kehittyä oletettua nopeammin parempaan tai huonompaan suuntaan. Toimet ovat myös sen mukaisia.

– Päivitämme suunnitelmia sitä mukaa, kun tietoa tilanteesta kertyy. Jos tilanne paranee nopeammin, niin rajoituksia voidaan purkaa aiemmin. Jos tilanne menee huonompaan suuntaan, niin rajoituksia puretaan hitaammin tai voidaan jopa joutua palauttamaan, Marin kertoi.

Marin huomautti, että rajoituksia ei voida purkaa kerralla pois. Pääsääntöisesti purkutoimenpiteitä tehdään siten, että viimeisimpänä annetut rajoitukset puretaan ensimmäisenä.

– Vaikka suunnittelemme yhteiskunnan avaamista, niin tilanne on tällä hetkellä yhä vakava. Rajoituksia ei voida purkaa huolettomasti tai ennenaikaisesti.

Vaikka korona saataisiin kitkettyä Suomessa ja Euroopassa minimiin, ei se katoa planeetalta kokonaan.

– Tauti on pandemia, ja se jyllää maailmanlaajuisesti vielä pitkään. Taudin uudelleen leviämiseen joudutaan varautumaan. Muuntovirukset saattavat olla katalia, Haapajärvi kommentoi.

Haapajärvi arvioi, että riskiryhmiä täytyy todennäköisesti suojella vielä syksyllä 2021 ja talvella 2022.

– Tarvitsemme lisätietoa, että suojaavatko rokotteet siten, että ihminen ei ole enää tartuttava. Lisäksi tarvitsemme tietoa immuniteetin kestosta.

– On oletettavaa, että tautia liikkuu vielä ensi talvena nuoremmassa väestössä, koska heille ei ole vielä olemassa testattua rokotetta. Mutta siinäkin tapauksessa epidemian ryöpsähdykset jäisivät pieniksi, jos rokotteilla on saatu tarvittava immuniteetti.

Kesän festivaaleilla on vielä toivoa

Kesää kohden mentäessä liipaisimella ovat erityisesti suuret festivaalit. Tiedotustilaisuudessa puhunut opetus- ja kulttuuriministeriön kansliapäällikkö Anita Lehikoinen kertoi, että ulkotilaisuuksissa on aluksi voimassa tiukat rajoitukset.

– Emme voi vielä asettaa mitään yleisörajamääriä. Ensin katsomme, että tapahtumalla on ennalta sovittu paikka ja yleisössä pystytään noudattamaan riittävää väljyyttä. Myöhemmin voimme laajentaa yleisömääriä ja poistaa rajoituksia kokonaan siten, että terveysturvallisuus säilyy, Lehikoinen kertoi.

Hallituksen exit-strategia lähetettiin virallisen esittelyn jälkeen yleiselle lausunto- ja kommentointikierrokselle. Kommentointimahdollisuus avautuu perjantaina iltapäivällä kaikille halukkaille osoitteessa otakantaa.fi. Kommentointi vaatii rekisteröitymisen.

– Toivomme, että saamme runsaasti kommentteja ja ehdotuksia, Marin sanoi.