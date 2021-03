Ravintoloiden sulkemisrajoituksiin tuli sunnuntaina muutoksia viidessä maakunnassa, kun hallitus päätti rajoitusten voimassaoloalueesta. Kuva: Anssi Jokiranta

Ravintoloiden sulkemisrajoituksiin tuli sunnuntaina muutoksia viidessä maakunnassa, kun hallitus päätti rajoitusten voimassaoloalueesta.

Pohjois-Karjala ja Pohjois-Savo siirtyvät maanantaista alkaen ravintoloiden sulkemisrajoitusten piiriin samalla kun Ahvenanmaa, Etelä-Pohjanmaa ja suurin osa Lapista jäävät pois sulkemisrajoitusten piiristä.

Sulkemisrajoitukset koskevat näin ollen seuraavan kolmen viikon aikana koko maata lukuun ottamatta Ahvenanmaata, Etelä-Pohjanmaata, Kainuuta ja Keski-Pohjanmaata.

Lapissa ravintoloiden sulkeminen koskee vain Kittilän kuntaa. Valtioneuvoston tausta-aineistossa tätä perustellaan sillä, että Levin suuren matkailijamäärän vuoksi alueella on ollut myös väestöön levinnyttä muuntovirusta ja tartuntojen jäljitystyössä on ollut haasteita

Niillä alueilla, joilla ravintoloita ei suljeta, ravitsemisliikkeiden tulee noudattaa tartuntatautilain ja sen nojalla annettuja säännöksiä. Tällöin ravintoloiden tulee sulkeutua klo 23 ja lopettaa anniskelu klo 22.

– Ravitsemisliikkeiden sulkemisella asiakkailta pyritään estämään covid-19-epidemian leviäminen ja turvaamaan sairaanhoitokapasiteetin riittävyys, valtioneuvosto kirjoittaa päätöksessään.

Koska sulkutoimien vaikutukset ravintoloiden taloudelliseen tilanteeseen ovat merkittäviä, hallitus kompensoi vaikutuksia kustannustukilainsäädännöllään. Hallitus arvioi, että nyt alkavalta kolmen viikon sulkuajalta maksetaan kompensaatioita 70 miljoonaa euroa.

PPSHP raportoinut alkuvuodelta 36 ravintoloihin linkittyvää tartuntaa

Valtioneuvoston aineistoon sisältyvän THL:n lausunnon tilaston mukaan Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri on raportoinut alueeltaan ravitsemisliikkeisiin linkittyviä koronatartuntoja tammikuun alun ja maaliskuun puolivälin väliseltä ajanjaksolta yhteensä 36 kappaletta.

Lausunnossa todetaan yleisesti, että ravintola-altistusten ja tartuntojen määrien selvittämiseen liittyy merkittäviä vaikeuksia ja todelliset määrät ovat todennäköisesti raportoituja suurempia.

– Ravitsemisliikkeisiin liittyvien altistumistilanteiden määrän arviointi on haasteellista. Altistuneiden todellinen määrä on mahdollista raportoitua määrää huomattavasti suurempi, sillä pienempiä altistustilanteita on paljon ja hyvin usein altistuneiksi voidaan nimetä/tunnistaa vain oman seurueen jäsenet eikä muita, toisilleen tuntemattomia asiakkaita. Sama koskee myös ravitsemusliikkeissä tapahtuneiden tartuntojen määrää, joka on huomattava aliarvio johtuen sekä raportoinnin puutteesta että siitä, että tartunnan lähde jää noin puolessa tapauksista selvittämättä, THL:n lausunnossa sanotaan.

THL myös toteaa, että riskit ovat olleet suurimpia niissä paikoissa, joissa alkoholin anniskelu muodostaa suuren osan tuloista. Tartuntoja on silti todettu myös pääasiassa ruokailuun keskittyvissä ravitsemisliikkeissä.

– On todennäköistä, että herkemmin tarttuvan virusmuunnoksen runsastuminen on entisestään lisännyt tartuntariskejä ravitsemisliikkeissä, THL:n lausunnossa sanotaan.

Poikkeuksellinen sunnuntai-istunto

Ennen hallituksen asetuksen antamista eduskunta oli päättänyt jatkaa ravintoloiden sulkutoimia pahimmilla korona-alueilla kolmella viikolla 18. huhtikuuta saakka.

Suljettavia ravitsemisyrityksiä ovat muun muassa kahvilat, ravintolat, baarit ja yökerhot, jotka ovat avoinna yleisölle. Sulku koskee myös ravintoloiden terasseja. Noutoannosten mukaan myyminen on kuitenkin sallittua myös sulun aikana.

Sulkutoimet eivät koske ravintoloita, jotka eivät ole avoinna yleisölle. Sulku ei siis koske esimerkiksi vanhainkotien ruokaloita tai henkilöstöravintoloita, jotka eivät ole auki muille asiakkaille.

Eduskunta oli poikkeuksellisesti koolla sunnuntaina, jotta ravintoloiden sulku voisi jatkua suoraan uudella kolmen viikon jaksolla ilman välipäiviä. Lähes kolme viikkoa voimassa olleen ravintolasulun voimassaolo päättyi sunnuntaina.

Edellisen kerran eduskunta on ollut koolla sunnuntaina vuonna 1994, jolloin Arkadianmäellä käytiin Suomen EU-jäsenyyteen liittyvää jarrutuskeskustelua.

Palmusunnuntaihin ajoittuneen poikkeusistunnon vuoksi kansanedustajien puheenvuoroissa vilahteli hyvän pääsiäisen toivotuksia ja erilaisia viittauksia virpomiseen.

Selkiytystä kuntosalien asemaan

Eduskunta hyväksyi sunnuntaina myös tartuntatautilain muutoksen, jolla täsmennetään kunnan ja aluehallintoviraston mahdollisuuksia sulkea esimerkiksi kuntosaleja määräajaksi.

Muutos mahdollistaa kaikenkokoisten tilojen sulkemisen koronaepidemian vuoksi. Jatkossa epidemian takia voidaan siis sulkea myös sisätiloja, joita tavanomaisesti käyttäisi alle 10 ihmistä.

Tilojen sulkeminen aiheutti taannoin tulkintaerimielisyyksiä sosiaali- ja terveysministeriön ja aluehallintovirastojen välille. Etelä-Suomen aluehallintoviraston tulkinnan mukaan esimerkiksi kuntosalien kaltaiset tilat saivat olla auki, jos toimintaa rajoitetaan enimmillään kymmeneen ihmiseen. Ministeriön tulkinta oli, että lain pohjalta voitaisiin sulkea sisätilat, joissa tavanomaisesti on tai voi olla yli kymmenen ihmistä.

Tartuntatautilain muutoksella haluttiin selkeyttää tilannetta.