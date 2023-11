Helsinki

Hallitus pohtii yhtenä vaihtoehtona myös itärajan sulkemista. Kuva: Jussi Leinonen

Hallitus valmistelee itärajan tilanteeseen vastaamiseksi sellaisia uusia toimenpiteitä, joilla on riittävästi vaikuttavuutta. Esitys on vielä tekeillä sisäministeriön johdolla, eikä STT:lle ole vahvistettu, onko kyse koko itärajan sulkemisesta.

– Tällä nykyisellä toimenpiteellä ei välttämättä saatu sitä lopputulemaa aikaiseksi, mikä oli taustalla (ajatuksena), kertoi eräs lähde STT:lle.

Hän viittaa viime viikolla tehtyihin päätöksiin, joilla Kaakkois-Suomen kolme rajanylityspaikkaa sekä Niiralan rajanylityspaikka Pohjois-Karjalan rajavartioston alueella ovat olleet suljettuina perjantain ja lauantain välisestä yöstä lähtien.

Hallituslähteistä kerrotaan, että toistaiseksi ei ole sovittu siitä, kokoontuuko valtioneuvosto jo tänään ylimääräiseen istuntoon päättämään asiasta.

Järeämpiä toimenpiteitä pohdittaessa hallitus joutuu STT:n tietojen mukaan arvioimaan tarkkaan Venäjän toimintaa ja tavoitteita ja sitä, mihin Venäjä on valmis.

– On selvää, että Venäjän toimintapaletti on hyvinkin laaja, yksi lähde sanoi.

Pääministeri Petteri Orpo (kok.) vieraili eilen Vartiuksen rajanylityspaikalla ja kertoi Suomen tekevän tarvittaessa nopeasti lisätoimia, jos nykyinen toiminta itärajalla jatkuu.

Kahta vaihtoehtoa valmisteltu

Ennen kuin sisäministeriön virkavastuulla tehty esitys esitetään, pitää vielä tehdä oikeudellinen arviointi ja saada oikeuskanslerin puolto.

STT kertoi jo eilen saamiensa tietojen mukaan, että sisäministeriössä on valmisteltu kahta eri vaihtoehtoa rajatilanteeseen vastaamiseen. Toinen vaihtoehdoista on se, että itäraja suljettaisiin kokonaan, ja toinen vaihtoehto on lievempi.

Hallitus päätti viime viikolla sulkea aiemmin mainitut neljä rajanylityspaikkaa puuttuakseen turvapaikanhakijoiden kasvaneeseen määrään, jota epäillään Venäjän hybridivaikuttamiseksi. Kansainvälisen suojelun hakeminen on toistaiseksi keskitetty Vartiuksen ja Sallan rajanylityspaikoille.