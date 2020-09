Ministerit Mika Lintilä, Maria Ohisalo ja Timo Harakka kertoivat rajojen avaamisesta ja testaamiskäytännöistä marraskuussa.

Suomi on luopumassa Schengen-alueen matkustusrajoituksista kokonaan 23. marraskuuta alkaen.

Tästä eteenpäin Suomeen pääsee, kun esittää todistuksen negatiivisesta testituloksesta, joka on otettu ennen maahan saapumista.

– Voidaan edellyttää Suomeen tulevalta negatiivista testitulosta, joka kuljetusyrityksen on toimitettava, sanoo liikenne- ja viestintäministeri Timo Harakka (sd.).

Jos Suomessa on yli 72 tuntia, tarvitaan toinen negatiivinen koronavirustestitulos. Sen jälkeen matkustaja vapautuu karanteenista. Toisen testin vaatimus ei koske nopeaa työmatkustamista.

Testivaatimus koskee ulkomaalaisia, jotka tulevat Suomeen. Suomeen palaavilla suomalaisilla on mahdollisuus vapautua kahden viikon omaehtoisesta karanteenista negatiivisella testituloksella, joka on otettu 72 tuntia paluusta. Tämä helpottaa työmatkustamista.

Nämä toimenpiteet edellyttävät lakimuutoksia, ja siksi käytäntö tulee voimaan vasta marraskuun lopulla. Malli korvaa sisärajatarkastukset Schengen-alueen maista.

Lakipaketti antaa Traficomille valtuuksia

Lakiuudistus mahdollistaa Traficomille oikeuden kieltää lentojen tai laivojen saapumisen Suomeen tartuntatautitilanteen perusteella.

Ilman negatiivisen testituloksen kanssa saapuvalta matkustajalta voidaan evätä maahanpääsy, jos hän tulee korkean koronavirusilmaantuvuuden maasta.

Tätä valvovat muun muassa Tulli ja poliisi. Matkustajalla on oltava oikeanlainen todistus testituloksesta.

Elinkeinoministeri Mika Lintilän (kesk.) mukaan testin maksaminen tuskin on ongelma matkustajille.

– Isompi ongelma Brittein saarilla on se, että he haluavat ylipäätään lähteä Suomeen. Me maksamme viisumeja ja passeja. En näe testin maksamisessa niin isoa ongelmaa.

Terveysviranomaiset ovat laskeneet, että testaa ja tule -menetelmällä koronaviruksen leviämisen riski matkustamisessa laskee yli 90 prosenttia.

Raja-arvo 25 tapausta

Uusi matkustamisen raja-arvo on EU:n suosittelema 25 tautitapausta 100 000 asukasta kohden kahdessa viikossa. Rajoitus sallii matkustamisen Suomeen Pohjoismaista ja Saksasta sekä Puolasta ilman karanteenia.

Matkustaminen Ruotsista Suomeen vapautuu. Lisäksi työmatkustaminen maiden välillä turvataan tautitilanteesta riippumatta.

– Työmatkaliikenne Ruotsista ja Virosta ei tulevaisuudessa riipu enää ilmaantuvuusluvusta, sanoo sisäministeri Maria Ohisalo (vihr.).

Ennen marraskuun loppua eri maiden tautitilannetta arvioidaan viikoittain, jotta nähdään tarvitaanko karanteeneja saapuessa.

Vaakakupissa terveys, oikeus ja talous

Hallituksen matkustuspäätös oli tiukkojen neuvotteluiden tulos.

Oikeudellisesti Schengen-alueen rajatarkastuksia ei saa pitää puolta vuotta kauemmin. Suomi sai lisäaikaa marraskuun loppuun, kun sillä oli esittää lainsäädäntöuudistus.

Taloudellisesti matkustusrajoitukset ovat olleet myrkkyä Suomen matkailulle ja elinkeinoelämälle.

Elinkeinoministeri Lintilän mukaan uudet käytännöt mahdollistavat Lapin matkailun lisäksi myös matkailun Helsinkiin sekä liikematkailun Suomeen ja Suomesta. Toista testiä ei tarvita alle 72 tunnin matkoissa Suomeen, ja yrityksen suomalainen työntekijä vapautuu karanteenista 72 tunnin jälkeen negatiivisella testillä Suomessa.

Sosiaali- ja terveysministeriö suhtautui kriittisesti matkustusrajoitusten purkamiseen. On mahdollista, että toimi kiihdyttää koronavirusepidemiaa.

Sisäministeri Ohisalo muistutti, että Suomen on tasapainoiltava tautitilanteen, talouden edellytysten ja sosiaalisten vaikutusten kanssa. Rajojen avaaminen on kompromissi, joka yritetään tehdä turvallisesti.