Oikeusministeri Anna-Maja Henrikssonin mukaan tahtoa löytyisi avata rajoja nykyistä enemmän.

Hallitus aloitti jälleen neuvottelut koronaepidemian vuoksi annettujen rajoitusten purkamisesta. Oikeusministeri Anna-Maja Henriksson (r.) arvioi, että vaikeimpia asioita tulevat tänään olemaan rajakysymykset.

– Tahtoa löytyisi, että pitäisi päästä avaamaan rajoja enemmän. Samalla on huoli siitä, tuleeko epidemian toinen aalto syksyllä.

Ruotsin rajakysymystä Henriksson piti hankalana, koska tautitilanne siellä ei ole hyvä.

– Tässäkin yritetään löytää fiksuja ratkaisuja. Kyllähän se niin on, että sukulaisten pitää päästä käymään myös Suomessa, mutta aina on pidettävä mielessä se, että pestään kädet ja pidetään riittävä turvaväli.

Pääministeri Sanna Marin (sd.) arvioi, että eniten keskustelua käydään nimenomaan rajakysymyksestä.

– On erittäin valitettavaa, että Ruotsissa epidemiatilanne on niin vaikea, kuin se tällä hetkellä on. Katsomme nimenomaan eri maiden epidemiatilannetta ja teemme päätöksiä siltä pohjalta.

Marin muistutti, että uusia tautipesäkkeitä tulee ja sen takia rajoitusten purussa pitää edetä varovaisesti.

Häneltä kysyttiin, onko realistista, että Suomen asettamat matkustusrajoitukset Ruotsin rajalla höllentyisivät kesän aikana.

– Se riippuu, millainen tautitilanne Ruotsissa on. Jos se on nykyinen tai pahenee, en usko, että matkustusrajoituksia höllennetään.

Sisäministeri Maria Ohisalo (vihr.) sanoi, että rajakysymysten osalta on edetty askeleittain.

– Aina odotetaan, mitä tapahtuu pari viikkoa sen jälkeen, kun rajoituksia on purettu. Nyt toive on, että eteenpäin purkamisessa päästään.

Etätyösuositus esillä

Hallitus linjasi toukokuun alussa, että etätyösuositus jatkuu toistaiseksi. Sitä oli silloin määrä arvioida uudelleen vasta kesän jälkeen. Nyt suositusta käsitellään jo tänään, koska koronavirusepidemia on hidastunut.

– Suomalaiset ovat käyttäneet etätyömahdollisuutta hyvin, itse asiassa Euroopassa eniten. 59 prosenttia on siirtynyt etätöihin koronakriisin aikana. Se kertoo joustavuudesta ja valmiudesta työpaikoilla, työministeri Tuula Haatainen (sd.) sanoi.

– Uskon, että moni kaipaa jo takaisin normaaliin työhönkin. Mutta turvallisuus edellä mennään tässä asiassa niin kuin muissakin asioissa, hän lisäsi.

Ikääntyneiden ohjeet

Hallitus pui tänään myös yli 70-vuotiaiden toiminta-ohjeita.

– Koronavirus on vaarallinen erityisesti ikääntyneille ja perussairauksia sairastaville. Tällä hetkellä on ohjeistettu, että esimerkiksi läheisiä, sukulaisia ja ystäviä voi tavata mieluiten ulkotiloissa. Siellä altistuminen ei ole niin todennäköistä kuin ahtaissa sisätiloissa, Marin sanoi.

Hän jatkoi, että jokainen tietenkin tekee omassa elämässään harkintaa, jossa huomioi oman ja kanssaihmisten terveyden.

– Valitettavasti tauti on sen kaltainen, että se on ikääntyneille vaarallinen ja voi aiheuttaa jopa kuoleman. Se pitää huomioida, Marin sanoi.

Hallitus käsittelee tänään lisäksi jatkosuunnitelmaa valtiosihteeri Martti Hetemäen exit- ja jälleenrakennustyöryhmän toisen vaiheen raportin pohjalta tehtävistä toimista.

– Olisin toivonut näihin neuvotteluihin konkreettisempiakin esityksiä. Mutta ymmärrän myös sen, että jatkotyötä tarvitaan, koska näkymä on sumuinen ja toimintaympäristössä paljon epävarmuuksia, Marin sanoi.