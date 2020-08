Liikenne- ja viestintäministeri Timo Harakka (sd.) esittää Turun ja Skopjen välisen lentoyhteyden lopettamista väliaikaisesti lentomatkustajien useiden koronatartuntojen takia.

Hallitus neuvottelee uusista matkustusrajoituksista Helsingin Säätytalolla tänään tiistaina. Taustalla on koronavirustartuntojen lisääntyminen monessa maassa.

Liikenne- ja viestintäministeri Timo Harakka (sd.) tuo hallituksen neuvotteluun esityksen siitä, että Turun ja Skopjen välinen lentoyhteys lopetetaan väliaikaisesti.

– Tartuntojen määrä on ollut poikkeuksellinen, ja toimi on myös poikkeuksellinen. Vahva viestimme on: älkää matkustako riskimaihin, Harakka kirjoitti maanantaina Twitterissä.

Pohjois-Makedonian Skopjesta Turkuun saapuneiden lentojen matkustajilla on todettu jo ainakin 43 koronavirustartuntaa. Viimeksi lauantaina Turkuun saapuneen Skopjen-lennon 115 matkustajasta 12:lla todettiin tartunta. Koronaepidemian tilanne on Balkanin niemimaalla tällä hetkellä Euroopan huonoimpia.

Liikenne ja viestintäministeri Timo Harakka (sd.) kommentoi ennen tilaisuuden alkua, että näyttää siltä, että Traficomilla olisi toimivalta Skopjen lentojen keskeyttämiseen. Harakka myös kertoo uskovansa, että lennot saadaan keskeytettyä jo reilun viikon päästä.

– Liikenne- ja viestintäministeriö valmistelee virkapäätöksenä Skopjen lentojen pysäyttämistä.

– Toden totta tässä on monta eri reittiä ja pykälää käyty läpi. Tilanne on se, että Traficomilla on toimivalta lakkauttaa lennot sillä edellytyksellä, että se saa terveysviranomaisilta ja mahdollisesti rajaviranomaisilta lausunnon, jonka mukaan tässä asiassa voi edetä.

Hallituksen neuvottelut rajapäätöksistä alkavat noin kello 17.

Pääministeri Sanna Marin (sd.) osallistuu hallituksen neuvotteluun etäyhteydellä, koska hänellä on lieviä hengitystieoireita.

Marin kertoi aamulla Twitterissä, että hän käy koronatestissä ja siirtyy etätöihin. Pääministeri on osallistunut tänään etänä myös sdp:n eduskuntaryhmän kesäkokoukseen.

Sisäministeri Maria Ohisalo (vihr.) kertoi ennen neuvottelujen alkua, että hallitus pitää kiinni aiemmista matkustusrajoituskriteereistä.

Liikennevalomalli ei pöydällä tiistaina

Hallitukselta odotettiin myös lisätietoa "liikennevalomallista", jota Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) on valmistellut matkustusrajoitusten selkiyttämiseksi. Lännen Median saamien tietojen mukaan liikennevalomalli ei kuitenkaan ole pöydällä tiistain neuvotteluissa.

Mallissa eri maat luokitellaan punaisiin, keltaisiin ja vihreisiin niiden koronavirustilanteen mukaan. Punaisista maista tulevat testataan todennäköisesti laajasti ja määrätään karanteeniin. Keltaisista maista saapuvien pitää jäädä omaehtoiseen karanteeniin ja vihreistä maista tuleville omaehtoinen karanteeni ei ole välttämätöntä.

Liikennevalomallin väriluokitusten on tarkoitus havainnollistaa matkailijoille, millaiset toimenpiteet ovat mahdollisia eri maista saapuessa. Hallitus pyysi THL:ltä mallin valmistelua viime viikolla.

Heinäkuussa hallitus linjasi, että maahantulon rajoituksista luovutaan sellaisten maiden kohdalla, joissa on ollut enintään kahdeksan uutta tautitapausta 100 000 henkilöä kohden edellisen kahden viikon aikana. Näistä maista on voinut saapua Suomeen ilman suositusta omaehtoisesta karanteenista.

"Pohjoisen rajalla tilanne on ollut pitkään hyvin eriskummallinen ja vaikea alueen ihmisille. [Neuvotteluissa] kyse ei ole ainoastaan Tornio-Haaparannasta, vaan koko pohjoisrajasta." Maria Ohisalo sisäministeri (vihr.)

Sisärajaliikenteen rajoitukset on poistettu Suomen ja Norjan, Tanskan, Islannin, Viron, Latvian, Liettuan, Italian, Kreikan, Liechtensteinin, Maltan, Saksan, Slovakian ja Unkarin välisestä liikenteestä. Tällä hetkellä Suomen asettaman ilmaantuvuuskriteerin täyttävät enää Unkari ja Latvia.

Sisäministeri Maria Ohisalon (vihr.) mukaan matkustusrajoituksia tullaan tarkastelemaan samalla tavalla kuin aiemminkin, eli ilmaantuvuusluvun lisäksi tarkastellaan kunkin maan tartuntatilanteen kehitystä.

– Kriteeri on ollut aiemminkin kahdeksasta kymmeneen tartuntaa [100 000 asukasta kohden kahden viikon aikana], pidämme siitä kiinni. Muistutan, että matkustusrajoitukset ovat Suomessa Euroopan tiukimpia, ja tartuntatilanne on Suomessa Euroopan parhaita.

– Tartuntatilanne on mennyt huonompaan suuntaan monessa maassa ja sen mukaan edetään.

Ohisalon mukaan tänään keskustellaan myös siitä, kuinka ihmisten elämää voitaisiin helpottaa Ruotsin rajalla.

– Pohjoisen rajalla tilanne on ollut pitkään hyvin eriskummallinen ja vaikea alueen ihmisille. [Neuvotteluissa] kyse ei ole ainoastaan Tornio-Haaparannasta, vaan koko pohjoisrajasta.

Päivärahaoikeus karanteenin aikana riskimaista saapuville?

Sosiaali- ja terveysministeri Aino-Kaisa Pekonen (vas.) kommentoi kysyttäessä mahdollisesta pakkokaranteenista ennen neuvottelujen alkua, että nykyinen lainsäädäntö oikeuttaa päivärahaan tilanteessa, jossa riskimaasta saapunut asetetaan pakolliseen karanteeniin.

– Sillä on vaikutusta siihen, että riskimaista saapuvat jäävät kotiin tartuntapäivärahalla, eivätkä lähde töihin. Ministeriössä on selvitetty, onko riskimaista saapuvia mahdollista määrätä karanteeniin ilman päivärahaoikeutta. Tämä vaatii lakimuutosta ja asiaan liittyy myös perusoikeudellisia kysymyksiä.

Pekosen mukaan on myös hankalaa määritellä, mikä matkustaminen on pakollista ja mikä ei.

Juttua päivitetty 18.8. klo 16.07 Aikaisemmista tiedoista poiketen liikennevalomalli ei ole pöydällä tiistaina. Juttua päivitetty kauttaaltaan uusilla tiedoilla ja kuvilla klo 17.40.