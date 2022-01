Sanna Marinin johtamalta hallitukselta odotetaan perjantaina uusia koronalinjauksia. Kuva: STEPHANIE LECOCQ / POOL

Hallitukselta odotetaan perjantaina linjauksia siitä, mitä omikronmuunnoksen vuoksi pahentuneen koronatilanteen hoitoon täytyy ottaa avuksi ja tarvitaanko jopa valmiuslain tarjoamia mahdollisuuksia. Pääministeri Sanna Marin (sd.) sanoi Iltalehden aluevaalien puheenjohtajatentissä, että valmiuslain valmistelua on tehty virkatyönä ja esitys saatetaan joutua tuomaan. Marin kertoi myös keskustelleensa asiasta torstaina presidentti Sauli Niinistön kanssa.

– Tilanne on maassa niin vakava. Toivomme, että tähän emme joudu, mutta siihen varaudumme, Marin sanoi.

Hänen mukaansa esimerkiksi etäkoulua ei tarvitse toteuttaa ennen kuin valmiuslakiin voidaan turvautua, vaikka hallituksen hätäjarrumekanismissa valmiuslain on todettu olevan viimesijainen keino.

Hallituksen koronaministerityöryhmä on varautunut istumaan perjantaina sekä aamu- että iltapäivällä. Ennakkotietojen mukaan esille ovat nousemassa ainakin anniskeluravintoloiden aukiolo, uudet koronatuet ja mahdollisesti valmiuslakiin liittyvää harkintaa.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) on suositellut, että baarit ja pubit suljetaan kokonaan kolmeksi viikoksi. Nykyiselläänkin ravintoloiden tulee sulkea ovet alkuillasta.

Hallituslähteistä luonnehditaan ravintolasulkua erittäin vaikeaksi kysymykseksi ja siitä povataankin tiukkaa keskustelua.

Hallituksessa on STT:n tietojen mukaan valmisteltu uusia tukia rajoituksista kärsineille yrityksille.

Marin on myös todennut, että mikäli ravintolasulkuun päädytään, tulee korvausten olla osa kokonaisuutta.

Valmistellaan kaiken varalta

Koronaministerityöryhmällä oli lyhyt kokous jo torstaina aamulla. Hallituslähteistä kerrottiin, että ministerit saivat tuolloin katsauksen huoltovarmuusalojen henkilöstön riittävyydestä, eikä tilanne sen perusteella vaikuta olevan hälyttävä. Kyseessä oli varautumiskatsaus, luonnehti yksi lähteistä.

Kokouksessa keskusteltiin ravintoloiden sulusta, mutta joka tapauksessa sulun voimaantulon arvioitiin olevan viikkojen päässä, vaikka siitä perjantaina päätettäisiin. Sulkua koskevan lainsäädännön valmistelu veisi ainakin pari viikkoa lausuntokierroksineen ja eduskuntakäsittelyineen.

Hallituslähteet eivät osanneet vielä arvioida, miten lähellä poikkeusoloja mahdollisesti ollaan. Hallituslähteen mukaan ministeriöitä on pyydetty arvioimaan ja valmistelemaan mahdollisten valmiuslakipykälien käyttöönottoasetuksia kaiken varalta.

– Se, että johonkin asiaan varaudutaan, ei tarkoita sitä, että sen tarvitsee tapahtua huomenna tai tällä viikolla muutenkaan, eräs hallituslähde muotoili STT:lle.

Valmiuslain pykäliä saatettaisiin tarvita sairaalakuormituksen purkamiseen, jos esimerkiksi hoitohenkilöstöä ei riitä millään muilla järjestelyillä. Erityisen suurta kuormitus on ollut Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (Hus) alueella. Myös henkilöstön altistumiset ja sairastumiset hankaloittavat tilannetta.

Erikoissairaanhoidossa "odottava tunnelma"

STM:n johtavalta asiantuntijalta Liisa-Maria Voipio-Pulkilta kysyttiin torstaina tilannekatsauksessa arviota valmiuslain tarpeellisuudesta sairaaloiden näkökulmasta.

Hänen mukaansa henkilöstöjärjestelyt pyritään hoitamaan aina toisella tavalla.

– Tällä hetkellä meidän erikoissairaanhoidon tunnelma on odottava. Voisi sanoa, että se on erittäin hankala, paikoin hyvin vaikea. Erikoissairaanhoidossa on paremmat mahdollisuudet sopeuttaa omaa toimintaa lyhytaikaisesti vähentämällä kiireetöntä ajanvaraukseen perustuvaa toimintaa, Voipio-Pulkki vastasi.

Hän lisäsi, että lähes kaikki Suomen sairaanhoitopiirit ovat joutuneet sopeuttamaan kiireettömän ajanvarauksen toimintaa ja se ei ole toivottava tilanne pidemmän päälle. Lisäksi enemmän kuormitetuilta alueilta on kuljetettu tehohoitopotilaita hoitoon vähemmän kuormitetuille alueille.