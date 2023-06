Hallituksen kaatuminen ei ollut poissuljettua, RKP:n puheenjohtaja Anna-Maja Henriksson (oik.). Kuva: Neosng Guest

Hallituksen kaatuminen ei ollut poissuljettua, mikäli elinkeinoministeri Vilhelm Junnila (ps.) olisi joutunut eroamaan eilisen luottamusäänestyksen seurauksena, sanoo RKP:n puheenjohtaja Anna-Maja Henriksson.

Eilen ainakin Helsingin Sanomat kertoi omien lähteidensä pohjalta, että perussuomalaisten puheenjohtaja Riikka Purra oli uhannut hallituksen kaatamisella, jos Junnila ei olisi saanut eduskunnan luottamusta. Henriksson vastasi asiaa koskeviin kysymyksiin Suomi Areena -tapahtumassa Porissa.

– Ymmärsin tilanteen niin, ettei se ollut poissuljettua, mutta se oli asia, johon olisi pitänyt ottaa kantaa, jos tässä äänestyksessä olisi käynyt toisin, Henriksson sanoi toimittajille.

Eduskunta äänesti äärioikeistoyhteyksistä syytetyn Junnilan luottamuksesta. Junnila sai eduskunnan luottamuksen äänin 95–86, vaikka kukaan RKP:n kansanedustaja ei antanut hänelle tukeaan. Seitsemän edustajaa, mukaan lukien puolueen kaikki ministerit, äänestivät epäluottamuksen puolesta.

Purra ja pääministeri Petteri Orpo (kok.) osallistuivat äänestystä edeltäneeseen RKP:n ylimääräiseen ryhmäkokoukseen.

Kaikkea ei tiedetty ennalta

Opetusministerinä toimivan Henrikssonin mukaan RKP katsoo Junnila-äänestystä yksittäistapauksena.

– Tämähän ei ollut mikään lainsäädäntöhanke, tämä ei ollut mikään talouspoliittinen asia, tämä ei ollut sillä tavalla normaalia hallitusohjelman läpiviemistä vaan kyse oli aivan erilaisesta asiasta. Sen takia katson, että myös reagointimme tähän asiaan oli ymmärrettävä, jos haluaa ymmärtää, hän sanoi.

Henriksson vastasi myös kysymykseen siitä, miten hallitusyhteistyö on mahdollista, jos RKP:llä ei ole luottamusta yhteen hallituksen ministereistä.

– Eduskunta antoi Junnilalle luottamuksensa, ja RKP hallituspuolueena noudattaa tietenkin eduskunnan tahtoa.

Henriksson sanoi, ettei hänellä ollut kaikkea sitä tietoa, mitä Junnilasta nyt on, kun hallitusta nimitettiin.

– Minulle tuli yllätyksenä, että näitä (äärioikeisto)kytköksiä on kuitenkin ollut näin paljon. Ei minulla ollut tietoa, kun hallitus nimitettiin, hän sanoi.

Purra IS:lle: Avohaava

Tuore valtiovarainministeri Purra luonnehti hallituksen tilannetta avohaavaksi Junnilaa koskevan luottamusäänestyksen jälkeen. Purra sanoi keskiviikkona Ilta-Sanomille, että asiaa tullaan käsittelemään hallituksessa ensi viikolla. Purra sanoi olevan selvää, että näin ei voi jatkua.

– Näin töyssyisesti ei voi jatkaa. Mikäli hallituksessa on näin paljon ristivetoa, niin tietenkään asioiden edistäminen, joissa on mukana kaikille puolueille vaikeita asioita, ei ole mahdollista, Purra sanoo lehdelle. Kuva: MAURI RATILAINEN

Purran mukaan on hyvin poikkeuksellista, että hallituspuolueessa äänestetään epäluottamusta hallituksen ministerille.

Purra huomioi Ilta-Sanomille myös sen, että yksi RKP:n edustaja äänesti koko hallituksen luottamusta käsiteltäessä tyhjää.

– Näitä asioita tullaan käsittelemään lähipäivinä. Näin töyssyisesti ei voi jatkaa. Mikäli hallituksessa on näin paljon ristivetoa, niin tietenkään asioiden edistäminen, joissa on mukana kaikille puolueille vaikeita asioita, ei ole mahdollista, Purra sanoo lehdelle.

Myös STT pyysi torstaina Purran haastattelua, mutta valtiovarainministeriöstä kerrottiin, ettei hän ole tavoitettavissa. STT ei tavoittanut Purraa myöskään keskiviikkona.

Henriksson sanoo, ettei ole keskustellut asiasta Purran kanssa.

– Tilanne on pääministerin käsissä. Hänen pitää johtaa tätä prosessia nyt.

Pelisääntökeskustelu ensi viikolla

Pääministeri Orpo vakuutti torstaina, että hallitus on yhä toimintakykyinen luottamusäänestyksen jäljiltä. Hän kommentoi asiaa medialle lyhyesti, kun hän saapui ensimmäistä kertaa pääministerinä EU:n poliittisten johtajien huippukokoukseen Brysselissä.

– Meillä on kuitenkin ohjelma, joka on vasta tehty. Olemme erittäin sitoutuneita kaikki sen toteuttamiseen. Tämähän tässä onkin, että hallituspuolueita yhdistää ennen kaikkea se reformiohjelma, jonka me olemme Suomelle tehneet.

Orpon vakuutellessa hallituksen sitoutumista ohjelmaansa hän sanoi, että osasi ennakoida "muita kysymyksiä" voivan tulla eteen. Hän myös harmitteli sitä, kuinka nopeasti ensimmäinen tapaus tuli.

– Nyt tässä tulee sitten näitä muita kysymyksiä, jotka olivat ennakolta tiedossa, että tällaisia voi tulla. Mutta valitettavasti näin nopeasti ensimmäinen keissi tuli eteen.

Orpo kertoi, että ensi viikolla on määrä puhua hallituksen sisäisistä säännöistä ja toiminnasta. Junnilan luottamuskysymys tullaan hänen mukaansa käymään läpi perusteellisesti. Torstaina hän viittasi Purran avohaavakommenttiin sanomalla, että tilanne täytyy perata läpi.

– Kyllähän se haava täytyy saada umpeen niin sanotusti. Vaatii keskusteluja, vaatii töitä. Mutta olen ihan ilman muuta samaa mieltä, että tämä tilanne täytyy perata läpi, Orpo sanoi.

Niin ikään Orpo vakuutti, että ministereille on nollatoleranssi ääriliikkeille flirttailun kanssa.

– On aivan selvää, että ministerinä toimiessa mitään flirttailua ääriliikkeisiin, natsismiin, antisemitismiin – mitään sellaista ei hyväksytä. Tässä täytyy olla ministereille täysin nollatoleranssi.