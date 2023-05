Hallinto-oikeus jätti tutkimatta valituksen valituksen koskien Tuiran seurakunnan seurakuntaneuvoston päätöstä antaa seurakunnan tiloja kaikkien hääparien käyttöön kirkollista vihkimistä tai siunaamista varten.

Päätös ei ole vielä lainvoimainen. Valittajalla on mahdollisuus viedä hallinto-oikeuden päätös korkeimpaan hallinto-oikeuteen.

Tuiran seurakunnan seurakuntaneuvoston taannoin tekemän päätöksen mukaan seurakunnan tiloja voidaan käyttää kaikkien kihla- ja hääparien kirkolliseen vihkimiseen. Edellytyksenä on, että vähintään toinen puolisoista on evankelis-luterilaisen kirkon jäsen. Vaihtoehtona on myös, että molemmat puolisoista ovat muun kristillisen seurakunnan jäseniä.

Vastaavan päätöksen on tehnyt aiemmin myös Oulun tuomiokirkkoseurakunta.

Tuiran kirkkoherra Niilo Pesonen vie hallinto-oikeuden päätöksen tiedoksi Tuiran seurakuntaneuvostoon.

– Hallinto-oikeus katsoi, ettei tällainen kysymys kuulu hallinto-oikeuden ratkaistavaksi hallintolainkäytön järjestyksessä. Seurakuntaneuvoston päätös koski tilojen käyttöä, ei kirkon avioliittokäsitystä sinänsä. Siitä päättää kirkolliskokous, Pesonen toteaa tiedotteessa.