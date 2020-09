Kansliapäällikkö Martti Hetemäki jättää valtiovarainministeriön kansliapäällikön tehtävät syyskuun 30. päivä. Kuva: Arttu Laitala

Valtiovarainministeriön kansliapäällikkö Martti Hetemäki ei enää jatka virassaan syyskuun jälkeen, vaikka seuraajan valinta tulevaksi viisivuotiskaudeksi on yhä ratkaisematta.

Valtiovarainministeri Matti Vanhanen (kesk.) nimitti tiistaina ministeriön hallinto- ja kehitysjohtajan, ylijohtaja Juha Majasen kansliapäälliköksi lokakuun alusta vuoden loppuun. Nimitys on voimassa enintään siihen saakka, kunnes virka saadaan täytettyä viiden vuoden määräajaksi.

Työelämäprofessoriksi siirtyvän Hetemäen oli tarkoitus jäädä kansliapäällikön tehtävistä pois jo aiemmin, mutta seuraajan valinta on ollut jäissä poliittisten erimielisyyksien takia. Sen takia Hetemäen virkakautta on aiemmin jatkettu useampaan otteeseen muutama kuukausi kerrallaan.

Virkaan haasteltiin viisi henkilöä. He olivat valtiovarainministeriön alivaltiosihteeri Päivi Nerg, Suomen Pankin johtokunnan neuvonantaja Lauri Kajanoja, valtiovarainministeriön rahoitusmarkkinaosaston päällikkö Leena Mörttinen, valtiovarainministeriön talouspolitiikan koordinaattori Markus Sovala ja kansanedustaja Juhana Vartiainen (kok.).

Edellinen valtiovarainministeri Katri Kulmuni (kesk.) veti huhtikuussa valtioneuvoston esityslistalta pois esityksensä siitä, että virkaan olisi valittu Nerg.

Syynä oli se, että eduskunnan perustuslakivaliokunta oli aloittanut selvityksen siitä, noudattavatko ministeriöiden virkamiehet laissa säädettyä velvollisuutta antaa kaikki tiedot hallituksen lakiesityksistä valiokunnille.

Nergin toimintaan edellisen hallituksen sote-uudistuksen loppuvaiheessa liittyi tätä koskevia epäilyjä. Sen takia hän ei ole kelvannut pääministeripuolue sdp:lle.

Valtiovarainministeri Vanhanen on kertonut haluavansa haastatella vielä kaikki ehdokkaat (Yle 20.8.). Haastattelut on tarkoitus tehdä sen jälkeen, kun eduskunnan perustuslakivaliokunta on käsitellyt eduskunnan tiedonsaantioikeuksiin liittyvän kokonaisuuden.

Nerg on ehdokkaista ainoa, jolla on kansliapäällikkökokemusta. Muiden vahvuutena pidetään tohtoritason tutkintoa taloustieteistä.