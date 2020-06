Perussuomalaisten puheenjohtaja joutui selvittämään puoluevaltuustolle sekä kirjakohua että Ano Turtiaisen erottamista puolueen eduskuntaryhmästä.

Perussuomalaisten puheenjohtaja Jussi Halla-aho kiistää, että puolueen ajatuspajan julkaiseman, filosofi Jukka Hankamäen kirjan aiheuttama kohu olisi tietoinen, puoluetoimistolla suunniteltu provokaatio.

– Tämä on tietysti imartelevaa, mutta uskokaa tai älkää, mekin pystymme ihan vain mokaamaan, Halla-aho sanoi lauantaina perussuomalaisten puoluevaltuustossa.

Kirjan on tulkittu sisältäneen naisvihaa. Halla-ahon mukaan he eivät tienneet, että kirja sisältää sellaista materiaalia, kuin se sisälsi. Hän sanoi itse tutustuneensa lähinnä kirjan sisältämään media- ja sensuurikritiikkiin.

– Puolue ei osallistu Suomen Perustan julkaisuprosesseihin, eivätkä Perustan julkaisut ole puolueen kannanottoja, mutta ymmärrämme, että ne sellaisiksi tulkitaan. Etenkin vihamielisessä tulkinnassa, koska niiden avulla pääsee puolueen kimppuun.

Katkelmat eivät vastaa puolueen ajattelua

Kirjavahinkoon oli Halla-ahon mielestä monia syitä.

– Perustan toiminnanjohtaja vaihtui kesken kirjaprojektin, eivätkä pelisäännöt puolueen ja pajan välillä olleet riittävän selkeitä. Puolueen edustajat eivät olleet lukeneet lopullista versiota läpi, ainakaan riittävällä tarkkuudella, eikä muutosesityksiä ollut kommunikoitu ja valvottu riittävän selvästi.

Halla-ahon mukaan julkisuudessa käsitellyt katkelmat eivät millään tavalla vastaa puolueen ajattelua. Hän sanoi, että kaikilla perussuomalaisilla on työtä tapahtuneen vahingon korjaamiseksi, etenkin naispuolisten kansalaisten suuntaan.

– Samalla kuitenkin haluan, että tapahtunut asetetaan kontekstiinsa. Kirja ei ole yhtä huono kuin sen huonoin luku.

– Suomen Perusta on julkaissut vuosien saatossa erittäin korkeatasoista, osin uraauurtavaa tutkimusta ja keskustelukirjallisuutta etenkin maahanmuuttoon, ilmastopolitiikkaan ja eurooppalaiseen integraatioon liittyen.

Siten yksi kömmähdys, vaikka kuinka karmea, ei Halla-ahon mielestä mitätöi Perustan arvoa, vaikka sitä varmasti yritetään tällaiseen mitätöintiin käyttää.

Valtionavustus ja motiivit

Opetus- ja kulttuuriministeriö selvittää Suomen Perustan valtionavustuksen kohtaloa. Halla-ahon mukaan hallituspuolueet ovat jo pohtimassa Perustan rahoituksen lopettamista "yhdessä julkaisussa olevan yhden epäonnistuneen luvun vuoksi".

– Ymmärrämme toki mainiosti, mitkä ovat todelliset motiivit. Suomen Perusta tuottaa pelottavaa tietoa vastapainoksi punavihreälle utopialle ja valheelle.

– Valta-aseman käyttäminen opposition rahoitusaseman ja toimintamahdollisuuksien rajoittamiselle on kuitenkin vaarallinen, epäeurooppalainen ratkaisu, ja sen löytää helposti edestään, kun suhdanteet muuttuvat. Siksi toivon hallituksen ja hallituspuolueiden taistelevan kiusausta vastaan, Halla-aho sanoi.

Toiveena Turtiaisen paluu opiksi ottaneena

Halla-aho käsitteli puheessaan myös kansanedustaja Ano Turtiaisen erottamista eduskuntaryhmästä tämän rasistisen ja vainajaa pilkkaavan some-käyttäytymisen takia.

Halla-ahon mukaan yhdistystoiminta ja puoluetoiminta on joukkuepeliä, jossa tarvitaan tiettyjä pöytätapoja.

– Jos minä haluan, että muut tukevat minua, myös minun on tuettava muita. Ei voi olla niin, että kaikkien muiden on uhrattava poliittista ja sosiaalista pääomaansa minun puolustamiseeni, mutta minulla on rajaton vapaus tehdä ja sanoa juuri niin kuin haluan ja välittämättä joukkuekavereitteni mielipiteistä.

Halla-ahon mukaan jossakin toisessa puolueessa ne, jotka eivät tätä ymmärrä, karsiutuvat jo lähtöviivoilla. Perussuomalaiset joutuvat opettelemaan nämä asiat lennossa ja kantapään kautta.

– Useimmat meistä ovat ainakin kertaalleen liemessä. Virheissä ei ole mitään pahaa, mutta niistä täytyy oppia, ja muuta joukkuetta täytyy kuunnella ja kunnioittaa.

– Tästä on kyse taannoisessa valitettavassa tapauksessa, jossa eduskuntaryhmä joutui erottamaan jäsenensä. Toivon henkilökohtaisesti, että erosta ei tule pysyvä, mutta se edellyttää näiden näkökulmien hyväksymistä, Halla-aho sanoi.

"Meille tärkeät aiheet nousevat vielä"

Halla-ahon mukaan kielteinen julkisuu näkyy perussuomalaisten kannatuksessa nimenomaan epävarmojen äänestäjien kohdalla. Puolueen kannatuksen laskua hän selitti ennen kaikkea kannattajien siirtymisellä katsomoon.

Perussuomalaisten kannatus oli Ylen gallupissa pudonnut 18,1 prosenttiin, kun pääministeripuolue sdp oli nostanut suosionsa yli 23,2 prosenttiin

Sdp:n kannatuksen nousu on Halla-ahon mukaan osa yleiseurooppalaista kehitystä, jossa pääministeripuolueen kannatus nousee koronakriisin aikana. Hän uskoo tilanteen muuttuvan, kun palataan normaaliin päiväjärjestykseen.

– Kohta kukaan ei enää puhu tautiketjujen jäljittämisestä, reagensseista tai R0-luvuista, vaan tapetille nousevat jälleen työpaikkojen säilyminen, verot, velkaantuminen, julkisten menojen priorisoiminen, asumisen ja liikkumisen hinta ja katujen ja koulujen turvallisuus.

– Ne ovat meidän ydinaluettamme. Me ajattelemme niistä toisin kuin muut, ja ne ovat syitä äänestää perussuomalaisia, Halla-aho sanoi.