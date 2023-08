Perussuomalaisten ehdokas tammikuun 2024 presidentinvaaleihin on odotetusti eduskunnan puhemies, tohtori Jussi Halla-aho. Tampereen puoluekokouksessa Halla-ahon ehdokkuus sai pelkästään yksimielistä kannatusta, eikä muita ehdokkaita esitetty häntä haastamaan.

Halla-ahon ensimmäinen puhe puolueensa presidenttiehdokkaana toisti jo tuttuja konservatiivisia politiikkateemoja ja ajatusta siitä, että perussuomalaiset ovat väärien mielikuvien uhreja. Sama henki oli puoluekokouksessa esillä laajasti: uutismedia nähdään perussuomalaisille haitallisena ja vihamielisenä ilmiönä.

Tampereen kokouksessa mediasta puhuttiin jopa enemmän kuin oppositiosta tai poliittisista kilpakumppaneista.

Presidentin ulko- ja turvallisuuspolitiikan teemoihin ei vielä päästy kovin syvälle. Jatkuuko sama medianvastainen retoriikka kampanjassa, kysyi Lännen Media Halla-aholta kokouksessa.

– Se on mielenkiintoinen tilanne, että kun media haukkuu perussuomalaisia, niin se on kritiikkiä, mutta sitten kun perussuomalaiset kritisoivat median toimintaa, sitten se on haukkumista tai hyökkäämistä mediaa vastaan. Te olette aika kovia uhriutumaan. Koittakaa kestää sitä, että vapaassa yhteiskunnassa myös median toimintaa voi arvostella, Halla-aho vastasi.

Puheessaan Halla-aho esitti perussuomalaiset kuitenkin propagandan kohteena.