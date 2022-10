Jokilaaksojen pelastuslaitos joutui öljyntorjuntahommiin Kalajoella. Kuva: Heikki Uusitalo/Arkisto

Ajoneuvonosturin matka pysähtyi Kalajoella Kasitiellä maanantaina kello 13:n jälkeen lähellä Himangan ja Kalajoen rajaa.

Rikkoutunut ajoneuvo valutti tielle noin 40 litraa hydrauliikkaöljyä. Jokilaaksojen pelastuslaitoksen mukaan tiellä on noin 400 metrin öljyvana.

Yksi ajokaista on suljettuna liikenteeltä. Pelastuslaitos on paikalla ohjaamassa liikennettä. Päivystävä palomestari Vesa Iivonen kertoi, että paikalle on tilattu harjakone pesemään tietä.

– Öljyä ei mennyt ojaan, sitä on pelkästään ajoradalla. Öljy imeytettiin ensin pois ja nyt paikalle pyydettiin vielä harjakone pesuhommiin, Iivonen sanoi.