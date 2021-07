Musiikkialan häirintäkeskustelun avannut Punkstoo-tili Instagramissa lopettaa toimintansa.

Tilillä julkaistiin punk-piireissä muun muassa seksuaalista väkivaltaa kokeneiden ihmisten kertomuksia anonymiteetin suojin. Nyt tililtä on poistettu kaikki aiemmat julkaisut viimeistä, tilin lopettamisesta kertovaa julkaisua lukuun ottamatta.

– Tavoitteemme on saavutettu ja keskustelu punkskenen sisäisistä ongelmista on aloitettu. Toivomme, että mahdollisimman moni on herännyt näkemään naisvihan, seksismin vallankäytön ympärillään, ja sitoutuu jatkossa puuttumaan siihen, viimeisessä julkaisussa todetaan.

– Vaikka tämä tili poistuu, keskustelu aiheesta ei saa päättyä, julkaisussa todetaan.

Pari viikkoa sitten perustettu Punkstoo-tili aloitti keskustelun musiikkialalla tapahtuvasta häirinnästä. Ilmiö laajeni pian muun muassa hevi-, rap ja psykemusiikkipiireihin.