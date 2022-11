Hailuoto

Hailuodon kunta on saanut Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselta (ELY) myönteisen tukipäätöksen Hailuodon retkeilyreittien kehittämiselle. Kaksivuotisen Hailuodon kestävästi uudistuvat retkeilyreitit -hankkeen kokonaissumma on reilut 100 800 euroa, josta ELYn osuus on runsaat 70 500 euroa.

Hankkeen tavoitteena on kehittää 8,9 km laadukas vaellukseen ja pyöräilyyn soveltuvia reitti, jota voi käyttää ympäri vuoden. Reitti palvelisi niin paikallisia, mökkiläisiä kuin matkailijoitakin.