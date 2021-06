Kimmo Kaukonen toivoo, että Hailuodon Panimon uusi ravintola Pikisaaressa voitaisiin avata vielä kesäkuun aikana. Kuva: Anssi Juntto

– Ajatuksena on, että tähän tulee baaritiski ja tänne keittiö. Ja tuonne tulee ravintolasali, Hailuodon Panimon toimitusjohtaja Kimmo Kaukonen esittelee.

Kaukonen on tullut katsastamaan mallassaunaksi kutsuttua tiilirakennusta entisellä kampusalueella Oulun Pikisaaressa. Kuten vuonna 1869 valmistuneen rakennuksen nimikin viittaa, paikassa on aikoinaan toiminut Pikisaaren viinanpolttimon mallastamo. Viimeksi tiloissa on ollut OSAOn puutyöluokka ja lautavarasto.