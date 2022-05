Oulunsalon ja Hailuodon väliseen lauttaliikenteessä on saatu jälleen isompi lautta käyttöön. Asiasta kertoo tieliikennekeskus.

Oulunsalon ja Hailuodon välisessä lauttaliikenteessä on käytössä kaksi lauttaa. Isompi Merisilta-lautta on ollut pois käytöstä kolmen viikon ajan. Tänä aikana Hailuodon-liikenteestä on vastannut Meriluoto-lautta.

Merisiltaan mahtuu 55 autoa ja Meriluotoon kymmenen autoa vähemmän.

Lauttaliikenteessä siirrytään kesäaikatauluihin 3. kesäkuuta. Kesäkuussa lauttaliikenne vilkastuu viikonloppuisin. Juhannuksesta alkaen lautta liikennöi nykyisiä aikatauluja vilkkaammin myös arkisin.