Hailuodon jäätie on toistaiseksi edelleen kiinni kovista pakkasista huolimatta.

Kova pakkanenkaan ei jäätietä ylläpitävän Touho-Palvelut Oy:n toimitusjohtaja Juha Topin mukaan tarkoita suoraan sitä, että jää olisi riittävän paksua tien avaamiseen.

– Meriveden korkeuden vaihtelut voivat aiheuttaa sen, että virtauskohdissa jää ei paksune riittävästi. Lämpötilat ovat myös vaihdelleet viime aikoina, Toppi selittää.

Topin mukaan Hailuodon rannasta noin kolmen kilometrin verran jää on perinteisesti hyvän paksuista. Toista on kuitenkin Oulunsalon Lauttarannan puolella, jossa on useita heikompia virtauspaikkoja.

Viime viikolla ei päästy tekemään mittauksia jäälle nousseen veden vuoksi. Nyt uusia mittauksia valmistellaan ja jäälle päästään toivottavasti tällä viikolla tarkistamaan tilannetta.