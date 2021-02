Kuva: Mirko Kovalainen

Hailuodon jäätie avataan tänään keskiviikkona kello 12, kertoo jäätietä tekevä Touhu-Palvelut Facebookissa.

Kantavaa jäätä on nyt koko matkalla vähintään 42 senttiä. Touhu-Palvelut kertoo, että aamupäivän aikana jäätielle laitetaan vielä tarvittavat liikennemerkit kertomaan jäätien ajosäännöistä.

Jäätie on virallinen tie, jossa on voimassa tieliikennelaki. Tänä vuonna jäätie on tehty kahdelle tieuralle, joten kohtaavaa liikennettä ei ole.

– 50 km/h nopeus, 50 metrin ajoneuvoväli, 3,5 tonnin kokonaispaino, ei ohitella, ei pysähdytä ja saa hymyillä, Touhu-Palvelut kiteyttää Facebook-päivityksessään.

Viime talvena jäätietä ei saatu ollenkaan auki lauhan sään vuoksi, joten viimeksi jäätiellä on päästy ajamaan pari vuotta sitten. Vielä ei pystytä ennustamaan, miten kauan jäätietä pystytään käyttämään tänä talvena.

– Merkit näyttävät kuitenkin hyviltä. Pakkanen on jatkumassa, eikä myrskyjä ole näkyvissä, Touhu-Palveluiden toimitusjohtaja Juha Toppi sanoi Kalevalle tiistaina.