Helsinki

Ulkoministeri Pekka Haavisto piti lehdistötilaisuuden perjantaina Helsingissä yhdessä Suomessa vierailulla olevan Puolan ulkoministeri Zbigniew Raun kanssa. Kuva: Radek Pietruszka

Ulkoministeri Pekka Haavisto (vihr.) sanoo Suomen toimivan sen mukaan, mitä Madridin Nato-huippukokouksessa allekirjoitettuun muistioon kirjattiin Suomen, Ruotsin ja Turkin kesken. Mistään luovutettavien henkilöiden nimistä tai nimilistoista ei Turkin kanssa puhuttu, hän sanoi.

– Ennen kuin lähdin Madridista, viimeinen puheluni oli hyvän kollegani, Turkin ulkoministeri Mevlüt Cavusoglun kanssa. Me olimme siitä yhtä mieltä, että asiakirja on allekirjoitettu ja että kaikki on asiakirjassa. Me tulemme luonnollisesti toimimaan sen mukaisesti, Haavisto sanoi tiedotustilaisuudessa Puolan ulkoministeri Zbigniew Raun kanssa.

Turkin presidentti Recep Tayyip Erdogan toisti perjantaina, ettei Turkki ratifioi Suomen ja Ruotsin Nato-jäsenyyttä parlamentissaan, elleivät maat luovuta ihmisiä, joita Turkki syyttää terroristeiksi.

Haavisto totesi, että neuvottelut Turkin kanssa olivat hyvin vaikeita ja Turkin esille nostamat turvallisuuskysymykset hankalia. Ongelma ei kuitenkaan koske pelkästään Suomea ja Ruotsia.

– Sain vaikutelman, että tämä ei ole suunnattu pelkästään Suomelle ja Ruotsille vaan myös muille Nato-jäsenille.

Puola lupaa nopean ratifioinnin

Ulkoministeri Rau arvioi, että Suomen ja Ruotsin Nato-jäsenyysprosessista tulee odotettua mutkikkaampi.

– Kaikki viittaa kuitenkin siihen, että lopputuloksesta tulee menestys, Rau sanoi.

Rau sanoi Puolassa vallitsevan poliittinen konsensus, että parlamentti ratifioi Suomen ja Ruotsin Nato-jäsenyyden mahdollisimman pian.

Haavisto torjui jälleen kerran ajatuksen, että Suomen ja Ruotsin jäsenyysprosessit voisivat erkaantua.

– Olemme koko kevään ajan olleet sillä kannalla, että Ruotsin asia on myös meidän. Kun katsomme Itämeren alueen turvallisuuden tulevaisuutta, on hyvin tärkeää, että Suomella ja Ruotsilla on samanlainen turvallisuusratkaisu, Haavisto sanoi.

Siksi Suomi oli Madridissa hyvin tyytyväinen, että molempien maiden Nato-jäsenyys eteni.

– Olemme molemmat lähdössä Brysseliin maanantaina neuvottelemaan jäsenyyden ehdoista Naton sihteeristön kanssa. En näe sellaista tulevaisuutta, että tiemme eroaisivat, Haavisto sanoi.