Oulun kirjallisuuden talo sijaitsee nykyään kaupungintaloa vastapäätä osoitteessa Hallituskatu 9. Muuttoa on tehty kesän aikana vanhoista Pikisaaressa sijainneista tiloista, ja toiminta pyörähtää toden teolla käyntiin elokuun mittaan.

Oulun kirjailijaseuran ylläpitämät tilat ovat avoinna seuran omien tapahtumien lisäksi kaikelle kulttuurille. Lisäksi tiloissa on vuokrattavissa työpisteitä kirjoittajille. Niitä kohtaan on ilmennyt kiinnostusta.

Tällä hetkellä tiloissa on myynnissä kirjailijaseuran omien jäsenten tuotantoa, mutta kirjavalikoima laajenee vähitellen. Aluksi kirjamyyntiä pidetään käynnissä seuran omin voimin.

– Toivomme, että tähän tulisi kirjakauppa. Neuvottelut ovat erään toimijan kanssa meneillään, kirjailijaseuran toiminnanjohtaja Tuomo Heikkinen kertoo.

Tilaa on useammassa kerroksessa kaikkiaan 127 neliötä. Talo on toistaiseksi sisustettu suurimmaksi osaksi kirjaston lainaamilla huonekaluilla.

Esillä on myös kuukausittain vaihtuvia taideteoksia. Elokuussa nähtävillä on kuvataiteilija Päivi Pussilan teoksia.

Tiloille toivotaan nyt paljon käyttöä. Ensimmäinen yleisötilaisuus on jo järjestetty, ja palaute on ollut Heikkisen mukaan hyvin myönteistä. Sijaintiin ollaan äärimmäisen tyytyväisiä, ja paikasta on pidetty.

– Tänne voi ehdottaa kaikenlaista toimintaa. Tiloja voi käyttää monella tavalla, Heikkinen sanoo.

Yleisöä tiloihin mahtuu noin 50 ihmisen verran. Oulun kirjallisuuden talo on säännöllisesti auki keskiviikosta lauantaihin sekä tapahtumien aikaan.

Vireä seura kokoaa kirjailijat

Vuonna 2010 perustetussa Oulun kirjailijaseurassa on yli 90 jäsentä. Valtaosa heistä on Oulusta tai lähialueelta. Kaikilla jäsenillä on jokin yhteys alueeseen, ja Heikkisen mukaan melkein kaikki Pohjois-Pohjanmaalla vaikuttavat kirjailijat ovat seuran jäseniä.

Toiminta on ollut alusta saakka monipuolista ja vireää. Esimerkiksi uusia esikoiskirjailijoita tulee vuosittain.

– Yhteisö on koettu tärkeäksi. Olemme avoimia kaikelle kirjallisuudelle, ja kirjallisuutta ajatellaan laveasti. Botnia-palkintoonkin ovat ehdolla kaikki kirjallisuuden lajit, Heikkinen korostaa.