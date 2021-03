Suurten ja pienten kuntien välillä on eroa sen suhteen, ketkä ovat kunnanhallituksen ja kunnanvaltuuston puheenjohtajina. Pienissä kunnissa ykköstehtäviä pitävät hallussaan miehet, mutta suurissa kaupungeissa naisillekin on tilaa. Monen kuntapäättäjän työ on käynyt raskaaksi viime vuosina yleistyneen häirinnän takia, jonka kohteena ovat erityisesti naispäättäjät.

Kuva: Vesa Joensuu