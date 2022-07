Sauli Heikkilä on omistanut mandoliinin yli 40 vuotta. ”Nykyään siihen tulee tartuttua harvemmin, vaikka kirjan kirjoittamisen myötä piti vanhoja taitoja hieman verestää”, Heikkilä kertoo. Kuva: Anssi Juntto

Mandoliini on aina ollut hyvin edustettuna Haapavesi Folk Music Festivalin ohjelmistossa. Folkpuistossa on saatu vuosien varrella ihastella Patrick Vaillantin ja Cristóbal Soton kaltaisia maailmantähtiä. Instrumentti on myös perinteisesti kuulunut festivaalin kivijalkana soineiden bluegrass-kokoonpanojen soitinvalikoimaan.

Tämän kesän festivaalilla ovat jo esiintyneet mandoliinin kotimaiset kärkinimet, Petri Hakala 3's Company -trion riveissä ja Jouni Koskimäen luotsaama mandoliiniorkesteri Mandolin Mountain. Lauantaina Hakala soittaa vielä Mandolin Concerto -kirkkokonsertissa.