Iltaisin ja viikonloppuisin kiireellisissä tilanteissa auttaa Päivystysapu

Haapaveden ja Pyhännän asukkailla on mahdollista päästä hoitajan tai lääkärin vastaanotolle chatin tai videoyhteyden välityksellä digitaalisen sote-keskuksen kautta. Digitaalinen sote-keskus on avoinna maanantaista perjantaihin kello 7–21 ja viikonloppuisin sekä arkipyhinä kello 8–18.

Mielenterveys-chat on avoinna maanantaista perjantaihin kello 8–20 ja on käytössä Haapaveden asukkailla. Digitaaliseen sote-keskukseen pääsee chat-ikkunan kautta Pohteen verkkosivuilta. Lisätietoja digitaalisesta sote-keskuksesta.

Asukkaiden käytössä on verkossa myös Omaolo-palvelun oirearvio, joka on avoinna ympäri vuorokauden osoitteessa omaolo.fi. Oirekyselyn avulla asiakas saa ohjeet itsehoitoon tai hänet ohjataan ottamaan yhteyttä terveydenhuollon ammattilaiseen.

Kun oma sosiaali- ja terveyskeskus on suljettu iltaisin ja viikonloppuisin, ja on tarve kiireelliselle hoidolle eikä asia voi odottaa seuraavaan päivään, tulee aina ensin soittaa Päivystysapuun numeroon 116 117 ennen päivystykseen hakeutumista. Puhelu on maksuton. Päivystysapu arvioi asiakkaan tilanteen ja ohjaa tarvittaessa eteenpäin.

Hätätilanteissa soitetaan aina numeroon 112.