Biojalostamo tulee Haapaveden vanhan voimalaitoksen alueelle. Arkistokuva. Kuva: NordFuel

Haapaveden biojalostamon valmistelevat työt alkavat toukokuun lopussa. Asiasta kertoo NordFuel.

Uusi biojalostamo toteutetaan Haapaveden voimalaitoksen alueelle. Toukokuussa alueella aloitetaan käytöstä poistettavien rakennusten ja laitteiden purkaminen. Valmistelevien töiden on tarkoitus valmistua vuoden 2022 loppuun mennessä.

Purkutöillä tehdään tilaa biojalostamon energiakeskukselle. NordFuelin toimitusjohtaja Matti Asiakaisen mukaan voimalaitoksen rakennuskannasta voidaan hyödyntää 90 prosenttia. Uusi energiakeskus on tarkoitus asentaa pitkälti jo olemassa olevien seinien sisälle.

Voimalaitokselta puretaan pois turvekattila ja turbiinilaitos. Purku-urakoitsijana toimii Lotus Demolition Oy. Purkujätteestä yli 99 prosenttia kierrätetään NordFuelin mukaan hyötykäyttöön.

Purkutöiden valmistuttua alue on valmis biojalostamon rakentamista varten ja alueelle on vahvistettu biojalostamotoiminnan kattava asemakaava. Valmistuttuaan jalostamon on tarkoitus tuottaa vuosittain 65 000 tonnia bioetanolia ja 150 gigawattituntia biokaasua liikennekäyttöä varten. Lisäksi siellä syntyy 60 000 tonnia nesteytettyä hiilidioksidia ja 70 000 tonnia ligniiniä.