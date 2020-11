Ruotsin ja Suomen rajakuntien koronatilanne muistuttaa pitkälti toisiaan. Torniossa ja Haaparannalla ovat tartuntamäärät parin viime viikon aikana selvästi nousseet rauhallisen kesäkauden jälkeen.

– Tartuntatilanne on hallinnassa, vaikka tällä viikolla Haaparannalla tartuntoja on tullut ilmi 16. Ne ovat kaikki jo aiemmin tunnetuista kolmesta tartuntaketjuista ja ihmiset ovat olleet karanteenissa testattaessa. Lukuja nostaa, että meillä on pari perhettä, joissa on useita ihmisiä sairastunut, toteaa Haaparannan ja Matarengin johtava lääkäri Jari Havela.