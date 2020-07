Tero Seppälä ponnahti suomalaisen ampumahiihtoyleisön huulille keväällä 2018, kun hän sijoittui Pyeongchangin talviolympialaisissa pikakilpailun 20:nneksi. Kuva: DIEGO AZUBEL

Jos Tero Seppälä pystyy tulevalla kaudella nostamaan tasoaan piirun verran ylöspäin, Haapajärven miehen kiitokset lähtevät suoraan Nea-tyttöystävälle.

Tyttöystävä on päässyt seuraamaan kesällä Seppälän harjoittelua lähietäisyydeltä. Tarkkailu on ollut ajoittain niin huolellista, että poikaystävän tekemisiä on seurattu kaukoputken tarkkuudella.