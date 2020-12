Poikkeuslupa koskee kuvassa olevaa aluetta. Kuva: Suomen riistakeskus

Suomen riistakeskus on myöntänyt Haapajärven alueelle poikkeusluvan kokonaisen susilauman kaatamiseen. Lupa on myönnetty koiravahinkojen estämiseksi.

Poikkeusluvalla voidaan tappaa neljän suden lauma, jonka katsotaan aiheuttaneen erityisen merkittäviä vahinkoja. Metsästyksessä tulee lumijälkien perusteella varmistaa, että pyynti kohdistuu tähän neljän susiyksilön muodostamaan laumaan.

Haapajärven alueella liikkuva poikkeuksellisesti käyttäytyvä susilauma on aiheuttanut ainakin kahtena vuonna erityisen merkittäviä koiravahinkoja.

Viranomaistietojen mukaan tänä syksynä alueelta on löydetty yhteensä kahdeksan suden tappamaa tai raatelemaa koiraa sekä yksi lampaisiin kohdistunut kotieläinvahinko, jossa kuoli kolme siitoslammasta. Lampaisiin kohdistunut hyökkäys sekä kuusi koirahyökkäystä on voitu yhdistää kaatolupaa koskevaan neljän suden laumaan. Korvaussumma näistä vahingoista on ollut noin 21 500 euroa.

Oulun riistapäällikön Harri Hepo-ojan mukaan kyseinen susilauma on oppinut käyttämään koiria ravintonaan. Sudet hakeutuvat tilanteisiin, joissa ne kohtaavat koiran kanssa etäällä koiran isännästä.

Riistanmetsästys on Haapajärven susireviirialueella kohtuuttoman suurissa vaikeuksissa.

– Tällä hetkellä koirilla tapahtuva hirvenmetsästys on jumissa, Hepo-oja kuvailee alueen tilannetta.

Esimerkiksi osa hirvenpyyntiluvista on käyttämättä, koska koiria ei susien hyökkäyksen pelossa ole käytetty lokakuun loppupuolelta lähtien.

– Suomen riistakeskuksen näkemyksen mukaan kyseisen susilauman poisto tuo pitkäaikaisen ja mahdollisesti pysyvän ratkaisun koiravahinko-ongelmaan, poikkeusluvassa katsotaan.

Pyynnissä lupa poikkeuskeinoihin

Riistakeskuksen myöntämän kaatoluvan lupa-aika on 9.–29. joulukuuta. Päätös pannaan täytäntöön muutoksenhausta huolimatta, eli 30 päivän valitusajan aikana.

Pyynti voidaan aloittaa, kun lumijälkien perusteella pystytään varmistamaan, että kyseessä on tuhoja aiheuttanut neljän suden lauma.

Riistakeskus katsoo jo syntyneiden vahinkojen olevan niin suuria, että pyynti tulee voida tehdä mahdollisimman tehokkaasti. Sen vuoksi päätöksessä annetaan lupa käyttää moottoriajoneuvoa suden hätyyttämiseen ja jäljittämiseen. Moottorin käydessä metsästysaseen on kuitenkin oltava lataamaton ja sijoitettuna suojukseen lukuun ottamatta suden välitöntä lopettamistilannetta. Sutta saa ampua ajoneuvosta tai sen suojasta. Myös keinotekoisen valonlähteen käyttö on sallittu.

Sudenmetsästykseen voi osallistua kerrallaan korkeintaan 30 henkilöä ja heidän käytössä voi olla enintään kymmenen moottoriajoneuvoa. Poikkeusluvan nojalla saaliiksi saatu susi kuuluu valtiolle, ja se on toimitettava Luonnonvarakeskukselle.

Poikkeusluvan mukaan neljän suden tappamisen ei katsota haittaavan suotuisan suojelutason säilyttämistä alueella.

Päivitetty kauttaaltaan kello 15.36.