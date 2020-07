Voiko loppuunpalaneella lääkärillä ja nuorukaisella synkata? Filip (William Spetz) ja Mona (Anna Granath) tutustuvat marketin kassalla.

Filip ja Mona

★★★★ He ovat epätodennäköiset ystävykset: gynekologina työskennellyt, mutta loppuun palanut kahden lapsen eroava äiti Mona (Anna Granath) ja parikymppinen, paikkaansa maailmassa ja ihmissuhteissa etsivä Filip (William Spetz).

He tapaavat ruokakaupassa, jossa molemmat työskentelevät. Filip opastaa Monaa, joka tulee työuupumuksen jälkeen harjoittelemaan työelämää.

Kerrassaan mainio asetelma.

Rohkea sarja ei kaihda noloja, kiusallisia aiheita ja tilanteita.

On kovin tunnistettavaa, että kun aloittaa uudessa työpaikassa, vaikuttaa korkeastikoulutettukin imbesilliltä, sillä kaikki on uutta, pitää kysyä joka asia eikä löydä mitään.

Sukua islantilaissarjalle

Myös ruotsalainen kommunikaatio saa osansa: ihmiset puhuvat kovasti, mutta monesti asian vierestä sitä ikävää aihetta vältellen. Katsojan tekisi mieli huutaa vierestä, että sano nyt! Väärinymmärryksiä luonnollisesti seuraa.

Lisäksi sarjassa koetaan pieleen meneviä treffejä, jännitteitä perhejuhlissa ja erotilanteeseen totuttelemista.

Monet tabut saavat kyytiä, ote on tuore ja vallaton. Sarja on vähän sukua islantilaiselle Isäviikonlopuille, mutta tässä on mukana myös nuoren miehen näkökulma.

Kaikki näyttelijät ovat mutkattomia ja mahtavia.

Lisäksi ilahduttaa, että mukana on monia tuoreita kasvoja. Välillä tuntuu, että ruotsalaissarjoissakin pyörivät aina ne tietyt samat näyttelijät.

Yle Teema & Fem klo 19.10