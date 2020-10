Gutsy Go -viikko on haastanut jälleen Oulun yläkoulujen 8.-luokkalaisia pohtimaan ja kehittämään hyvinvointia lisääviä ratkaisuja. Oulusta mukana on 11 yläkoulua, joiden tuhat oppilasta toteuttaa viikon aikana sata luottamusta ja rauhaa edistävää tekoa.

Nuoret ovat muun muassa ommelleet kasvomaskeja ja lahjoittaneet valmiit tuotokset niitä tarvitseville. Yksi ryhmä tarjosi asunnottomille parturikäynnin ja toinen mietti ratkaisuja koronan vuoksi koti-ikävää potevien auttamiseksi.