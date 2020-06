Yhdysvaltalainen entinen voimistelija Greg Glassman aloitti crossfit-kuntoilumuodon kehittämisen vuonna 1974. Seuraavalla vuosikymmenellä crossfit-sanasta tuli Yhdysvalloissa kuntourheilun tavaramerkki, ja vuonna 2000 Glassman perusti CrossFit Inc. -yhtiön.

Kuntoilu on maailmanlaajuinen megatrendi ja crossfit yksi toimialan menestystarinoista.

Maailmalla on tietolähteestä riippuen 12 000–15 000 crossfit-salia, jotka maksavat Glassmanin yhtiölle vuosimaksua nimenkäyttöoikeudestaan. Muutenkin crossfitin ympärille rakentunut kaupallinen toiminta on laajaa. Pääyhteistyökumppani on urheiluvälinevalmistaja Reebok ja sopimuksen arvo miljoonia dollareita. Myös esimerkiksi valmentajien koulutus on merkittävää liiketoimintaa.