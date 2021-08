Peter Greenawayn musta komedia kertoo naisista, jotka hukuttavat turhaksi käyneitä aviomiehiään. Samalla elokuvassa juoksutetaan numeroita yhdestä sataan. Kuva: NonStop Entertainment

Kohtalokkaat numerot

Peter Greenawayn musta komedia on elokuvaillan taidepaukku. Muuta ei voikaan odottaa entiseltä taidemaalarilta, joka on filmiurallaan keskittynyt barokkisen runsaaseen tyylittelyyn, älyllisiin leikkeihin, seksiin ja kuolemaan. Joan Plowright, Juliet Stevenson ja Joely Richardson ovat äiti ja kaksi tytärtä, kaikki nimeltään Cissie Colpitts. Kun jokainen heistä päätyy hukuttamaan puolisonsa, saadaan kuolinsyyntutkijakin (Bernard Hill) mukaan tarinaan. Agatha Christie on kuitenkin kaukana, kun perversiot jylläävät ja numerot juoksevat siinä sivussa.

Rembrandtin ja muiden alankomaalaisten mestarimaalareiden tyyli saa kylmäävää toisintoa. (Britannia 1988)