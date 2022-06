XXL:n myyjä Elisa Marjamaa antaa ajonäytteen White SC Comp -hybridipyörällä. Kuva: Jarmo Kontiainen

– Sellainen pyörä on paras, jolla on kiva ajaa, ja jolla pääsee paikasta toiseen. Kunhan se kulkee eteenpäin, ja jarru toimii, aloittaa Oulun polkupyöräilijät ry:n perustajajäsen Pekka Tahkola. Hän on työskennellyt uransa varrella pyöräilyn edistämisen parissa Oulussa.

Mutta jos haluat vähän tarkemmin vertailla erilaisia pyörävaihtoehtoja, niin jatka vain lukemista. Tahkolan mukaan yleisesti polkupyörät voi jakaa moniin eri ryhmiin, mutta selkeä jaottelu voisi olla citypyörät, hybridipyörät, cyclocrosspyörät ja gravelpyörät. Paljon muitakin kategorioita tosin on.