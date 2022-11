Ruokakriisin etulinjassa on kiire. Maanviljelijä kerää vehnää puimuriin sodan repimässä Jemenissä, mutta tuottavuus on heikkoa vesipulan ja kalliin polttoaineen takia. Arabimaa tuo yli 3,8 miljoonaa tonnia vehnää vuodessa, ja sen vehnän tarpeesta noin 45 prosenttia on tullut joko Ukrainasta tai Venäjältä.

Kuva: YAHYA ARHAB