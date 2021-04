Kiinalaisen autovalmistaja Geelyn kehitysyksikkö CEVT (China Euro Vehicle Technology AB) on toimittanut uuden automallinsa Ouluun. Auto on tarkoitettu Oulu Automotive Clusterissa toimivien yritysten ja tutkimusorganisaatioiden käyttöön. Auto luovutettiin Oulussa klusterille keskiviikkona.

– Haluamme nopeuttaa innovaatiotoimintaamme ja uusimman Lynk & Co 01 EU -auton antaminen yhteistyökumppaneidemme käyttöön on yksi esimerkki tästä. Yhteistyö Oulu Automotive Clusterin kanssa on ollut hedelmällistä ja tuottanut meille useita innovaatioita, joilla tuemme konsernimme autobrändien tuotekehitystä kohti kestäviä liikkumisen ratkaisuja, kertoo tiedotteessa Leif Axelsson, CEVT:n innovaatiostrategiajohtaja.

Johtaja Juha Ala-Mursula Business Oulusta sanoo, että uuden auton saaminen Ouluun klusterin käyttöön on hieno jatkumo vuodesta 2018 jatkuneelle yhteistyölle Göteborgin autokeskittymän ja CEVT:n kanssa.

– Autoteollisuuden digitalisoituminen on vasta alkamassa ja luo suuria liiketoimintamahdollisuuksia alueemme yrityksille ja tutkimuslaitoksille, Ala-Mursula toteaa.

Oulu Automotive Cluster auttaa autonvalmistajia suunnittelemaan ja kehittämään sähköautoja sekä itseohjautuvia ajoneuvoja vastaamaan uusien liiketoimintamallien haasteisiin. Sadan yrityksen ja 22 tutkimus- ja kehitysorganisaation klusteri on Suomen nopeimmin kasvavia ekosysteemejä. Oulu Automotive Clusterin toimintaa koordinoi Oulun kaupungin elinkeinoliikelaitos Business Oulu.