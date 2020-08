Varjo-festivaali käynnistyi perjantai-iltana – katso, miltä näyttää Oulun kesän ensimmäisillä festareilla

Kesän ensimmäinen ja yksi harvoista festivaaleista Oulussa, Varjo, pyörähti vauhtiin perjantaina Kuusisaaressa.

Varjo on rajoittanut yleisömäärää merkittävästi. Koronaviruksen hyydyttämän festivaalikesän harvoissa tapahtumissa korostetaan turvallisuutta, niin myös Varjossa. Kyltit kertovat jo sisään tullessa, mistä on kyse. Sloganina on: Muista välittää. Kasvosuojuksia vieraiden kasvoilla ei tosin juuri näkynyt.

