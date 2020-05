Pyhäjokisten Aino ja Veli-Matti Tuuttilan talon inspiraationa ovat heimokansat

Pyhäjokisten Aino ja Veli-Matti Tuuttilan kymmenen vuotta sitten valmistuneesta talosta ei mielenkiintoisia yksityiskohtia puutu.

Talo on omintakeinen kokonaisuus, jossa on yhdistelty sukulaiskansojen, kuten virolaisten, vepsäläisten ja vienankarjalaisten, rakennustapoja. Rakennusmateriaalina on käytetty kaikille heimoveljille tuttua hirttä.

Tuuttilat ovat poimineet taloonsa vaikutteita sukulaiskansoilta omien mieltymystensä mukaan. Tuppeensahattu ulkovuoraus sekä jykevä parveke ovat vepsäläistä tyyliä. Terassi sen sijaan on salvottu vanhaan viikinkityyliin, jossa hirsien väliin tulee tuulilukko.

Kolmanneksi kerrokseksi taloon on rakennettu torni, joka on saanut innoituksensa Etelä-Virosta. Suosittu lukusoppi on saanut nimekseen Haukanpesä.

