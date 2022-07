Kikka Nyrén maalasi Satumetsän haltia -taulun Villa Väinölän näyttelyä varten. Kuva: Liisa Vähäsarja

Vaalassa toimivassa galleria Villa Väinölässä on tänä kesänä teemana Sadun tenho. Esillä on lahtelaisen naivistitaiteilijan Kikka Nyrénin teoksia. Taiteilijan teoksia on esillä tänä kesänä kotimaan lisäksi kansainvälisissä naivistisen taiteen näyttelyissä Italiassa (Varenna), Slovakiassa (Bratislava), Belgiassa (Liege), Tšekissä (Brno) ja Bulgariassa (Sofia, Varna).

Villa Väinölän näyttely sisältää yhteensä 22 teosta, joista 14 on maalausta ja kahdeksan keramiikkapatsasta. Näyttelyssä on ensimmäistä kertaa esillä Nyrénin teos Satumetsän haltia, jonka taiteilija on maalannut juuri tähän näyttelyyn.

Nyrénin eläin- ja satuaiheisten teosten lisäksi galleriassa on nähtävillä eri taiteilijoiden kesäisiä maalauksia talon omista kokoelmista.

Kuvataiteen ohella näyttelyssä on mahdollista nauttia myös säveltaiteesta, kun galleristi, pianisti Liisa Vähäsarja soittaa flyygelillään musiikkia Robert Schumannin pianosarjasta Kinderszenen.

Näyttely jatkuu Vaalassa 14. heinäkuuta saakka.

Galleria Villa Väinölä (Niskantie 21, Vaala) avoinna ti–su kello 12–18.