Työntekijöitä huoltohississä kalifornialaisen Lawrence Livermore -laboratorion fuusioreaktorin kammiossa. Arkistokuva. Kuva: Philip Saltonstall/LLNL/NIF/HAND

Yhdysvalloissa energiaministeriö on kertonut julkistavansa tällä viikolla uutisen merkittävästä tieteellisestä läpimurrosta.

Sanomalehti Financial Times on uutisoinut, että läpimurto on tehty fuusioenergian tuotannossa.

Lehden mukaan kalifornialaislaboratorion tutkijat ovat ensimmäistä kertaa tuottaneet enemmän energiaa fuusioreaktiossa kuin mitä reaktion käynnistämiseen ja ylläpitoon on kulunut.

Tätä nettopositiivisen tuotannon merkkipaalua on alalla tavoiteltu vuosikymmenten ajan. Toimiessaan fuusioenergia olisi täysin päästövapaa energiantuotannon muoto.

Fuusioreaktiot ovat ydinreaktioita, joissa atomien ytimet yhdistyvät ja muodostavat raskaampia alkuaineita. Ne eroavat perinteisessä ydinvoimalassa nähdyistä fissioreaktioista, joissa atomien ytimet halkeavat. Fuusiovoimala ei tuottaisi myöskään radioaktiivista ydinjätettä.

Reaktori tuotti noin viidenneksen enemmän kuin kulutti

Lehden mukaan onnistuneessa reaktiossa tuotettiin energiaa noin 2,5 megajoulea, kun reaktion käynnistykseen kulutettiin 2,1. Reaktori olisi näin ollen tuottanut noin viidenneksen enemmän sähköä kuin sen pyörittäminen vaati. Energiaministeriö ei ole vahvistanut FT:n tietoja.

Myös toisen yhdysvaltalaislehden Washington Postin lähteet ovat vahvistaneet reaktion.

Kalifornialaisen laboratorion fuusioreaktorissa käytetään valtavia lasereita, joiden säteet keskitetään yhteen pisteeseen, jossa reaktorin polttoaine sijaitsee.

Onnistuneesta koekäytöstä on vielä pitkä matka siihen, että fuusiovoimaloita voitaisiin kytkeä sähköverkkoon. Monien tutkijoiden mukaan tämä tavoite on yhä vuosikymmenten päässä, mutta kalifornialaislaboratorion koe voi olla lähihistorian suurin yksittäinen askel sitä kohti.