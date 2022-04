OULU

Matti ”Fredi” Siitonen esiintyi, sävelsi ja sanoitti lauluja seitsemällä eri vuosikymmenellä. Kuva: Juhani Kemi/Arkisto Kari-Pekka Toivonen ja Merja Larivaara yhtyeineen esittävät Fredin valitsemia suosikkeja tämän runsaasta tuotannosta. Kuva: Sakari Majantie Merja Larivaara palaa mielellään Ouluun esiintymään muutaman vuoden tauon jälkeen. Kuva: Jouni Harala

Nostalgisia ja aivan varmasti koskettavia hetkiä koetaan Oulussa huhtikuun lopulla, kun Merja Larivaara ja Kari-Pekka Toivonen yhtyeineen esittävät Fredin itsensä valitsemia suosikkeja hänen mittavan uransa varrelta. Konserttikokonaisuuden rakentaminen lähti alulle viime vuoden alussa, kun Matti ”Fredi” Siitonen ja Merja Larivaara tekivät valmisteluja Fredin 80-vuotisen taipaleen kunniaksi.

– Fredi valmisteli konserttia kanssamme, kunnes työ keskeytyi surullisimmalla mahdollisella tavalla hänen poismenonsa myötä. Fredi kuitenkin antoi siunauksensa projektille ja valitsi omat suosikkinsa konserttiin, Larivaara kertoo.

Konsertin kokoaminen oli hetken tauolla. Eva-Riitta Siitosen kannustuksella ja myötävaikutuksella projektia lopulta jatkettiin.

– Saatamme tämän loppuun ilman Frediä. Tämä oli hänelle rakas projekti, Larivaara toteaa.

Musiikkia monille sukupolville

Fredi esiintyi, sävelsi ja sanoitti lauluja seitsemällä eri vuosikymmenellä. Monet sukupolvet ovat kasvaneet hänen laulujensa mukana.

Konsertti perustuu 1960–1970 -lukujen tuotantoon. Lisäksi joukossa on joitakin uudempia kappaleita.

– Uskon, että tässä korostuu se nuoruusajan musiikki. Se, mitä on nuoruudessa kuunnellut, on lähellä sydäntä. Kuuntelimme Kari-Pekan kanssa kappaleista eri versioita, ja Fredin versiot olivat aina parhaita, Larivaara sanoo.

Konsertin tarkoituksena on nostaa Frediä esiin säveltäjänä ja sanoittajana. Uudet sovitukset juuri tälle orkesterille antavat tutuillekin lauluille uudenlaisia sävyjä. Bändin kokoonpano on mietitty juuri tätä tarkoitusta varten.

– Kun Fredi on tehnyt lauluja, taustalla on ollut iso orkesteri. Jousia, torvia ja kaikkea. Nyt on pieni porukka, ja sovitukset on tehty tätä bändiä ajatellen ja lauluja kunnioittaen, Larivaara kertoo.

Innostavaa ja koskettavaa

Merja Larivaara on tuntenut Siitosen perheen vuosikymmenien ajan. Konserttia työstäessä on koettu yhdessä monia hauskoja ja koskettavia hetkiä. Eva-Riitta Siitonen on kertonut menneistä ajoista.

– Tämä on ollut tavattoman innostavaa ja koskettavaa. Välillä on saanut nauraa sydämen pohjasta, ja välillä ovat virranneet kyyneleet, Larivaara sanoo.

– Ajatuksena on, että konsertissa tullaan myös näkemään ennen näkemättömiä valokuvia Siitosten kotialbumista. Eva-Riitta Siitoselta on saatu ihania kuvia Fredistä, Larivaara lisää.

Kari-Pekka Toivonen ja Merja Larivaara ovat esiintyneet Oulussa viimeksi muutama vuosi sitten. Larivaara muistelee olleensa lavalla Oulussa viimeksi syksyllä 2019.

Hän vierailee Oulussa aika ajoin. Kaupungissa asuu muun muassa hänen isänsä, ja tuttavia riittää.

– Tuntuu mahtavalta tulla Ouluun keikalle. Toivottavasti ihmiset löytävät tiensä Rioon. Odotan innolla ja riemulla jälleenkohtaamisia ihmisten kanssa, Larivaara toteaa.

Musiikki vie vuosikymmenten taakse Avaa sydämesi – Matti ”Fredi” Siitosen sanoin ja sävelin -konserteissa esiintyvät Merja Larivaara ja Kari-Pekka Toivonen yhtyeineen. Konsertit pidetään RioClubissa Oulussa perjantaina 29. huhtikuuta kello 19 ja lauantaina 30. huhtikuuta kello 14. Lavalla ovat: Merja Larivaara (laulu ja harmonikka), Kari-Pekka Toivonen (laulu), Markku Kanerva (kitara ja orkesterin johto), Jiri Kuronen (koskettimet ja harmonikka), Janne Rajala (basso) sekä Aarne Toivonen (perkussiot). Konsertin suojelijana toimii Eva-Riitta Siitonen.