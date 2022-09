Kansainvälistä mainetta niittänyt valokuvaaja, anoreksiasta kärsivä Lene Marie Fossen lopetti syömisen kymmenvuotiaana. Hän menehtyi vain 33-vuotiaana, ja koko lyhyen uransa ajan hän kuvasi vartaloaan. Kuva: Speranza Film / Yle

Self Portrait

Kuvassa on taianomaista valoa, mutta kohde tuo mieleen keskitysleirivangit: nainen on niin totaalisesti luuta ja nahkaa, että jos häntä kutsuu langanlaihaksi, liioittelee. Voisi arvata, että hän on jostakin 50–80 ikävuoden väliltä. Todellisuudessa Lene Marie Fossen oli kuvaushetkellä noin kolmekymppinen. Hän ei ollut vankina piikkilangan takana, vaan omassa kehossaan, joka luovutti lopullisesti muutaman vuoden päästä.

Lene Marie (1986–2019) tahtoi kymmenvuotiaana pysäyttää ajan, ja lakkasi syömästä. Hänestä kehittyi valokuvaaja, jonka omakuvat järkyttävät, mutta paljastavat myös taiteilijan rohkeutta. Hän kuvasi omaa anoreksiaansa ja kehonsa rapistumista tavalla, joka tuo mieleen maalari Helene Schjerfbeckin omakuvat. Fossen käänsi kameransa myös muihin. Lapsien ja vanhusten muotokuvista huokuu myötätunto. Kunpa hänellä olisi riittänyt sitä enemmän itselleenkin. (Norja 2020)