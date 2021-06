Oulu

Tuoreet valtuutetut kukitettiin Rotuaarilla vuoden 2017 vaalien jälkeen. Tänä vuonna perinteistä kukitustilaisuutta ei järjestetä koronasyistä. Kuva: Pekka Kallasaari

Oulun kaupunginvaltuutetut ovat olleet pääosin saamiensa äänten arvoisia, jos mittariksi rajataan pelkkä valtuustokokouksiin osallistuminen.

Vuoden 2017 vaaleissa valittiin 67 valtuutettua. Heistä 53 on ollut ainakin osan aikaa läsnä vähintään 90 prosentissa kokouksista. Keskimäärin valitut ovat olleet paikalla noin 89 prosentissa kokouksista.

Kolmetoista valtuutettua on ollut läsnä kaikissa valtuustokokouksissa. Heistä jokaisen kokouksen alusta loppuun ovat istuneet keskustan Sirpa Tikkala, Matias Ojalehto ja Jouko Korkiakoski, vasemmistoliiton Paavo J. Heinonen, vihreiden Janne Hakkarainen sekä perussuomalaisten listalta valittu mutta pääosan kaudesta sinisiä edustanut Anne Snellman.

Tiedot käyvät ilmi Oulun kaupunginvaltuuston pöytäkirjoista, joihin kokousläsnäolot on merkitty minuutin tarkkuudella. Forum24 laati 37 pöytäkirjan läsnäolomerkinnöistä koko tähänastisen valtuustokauden kattavan koosteen.

Tämän jutun lopusta löytyvään listaan on koottu nimi nimeltä kaikkien vuoden 2017 vaaleissa Oulun kaupunginvaltuutetuiksi valittujen läsnäolot valtuustokokouksessa.

Kansanedustajat erottuvat

Neljä vaaleissa valtuutetuiksi valittua on ollut läsnä alle puolessa kokouksista. He kaikki, keskustan Riikka Moilanen, kokoomuksen Milla Kynkäänniemi, perussuomalaisten Sebastian Tynkkynen ja SDP:n Mikko Salmi, jättivät valtuuston kesken kauden. Salmi on tosin ollut kokouksissa paikalla lähtönsä jälkeenkin, mutta kaupungin viestintäjohtajan ominaisuudessa.

Luopujien paikat valtuustossa ovat täyttyneet vaaleissa varasijalle jääneillä valtuutetuilla.

Tynkkynen jätti valtuuston tultuaan valituksi eduskuntaan keväällä 2019. Muut oululaiset kansanedustajavaltuutetut jatkoivat myös kuntapäättäjinä.

Heistä vihreiden Jenni Pitko ja perussuomalaisten Jenna Simula ovat olleet läsnä yhtä vaille jokaisessa valtuustokokouksessa.

Muiden kansanedustajien osalta lukemat ovat heikompia. Kesken valtuustokauden kansanedustajiksi tulleiden kokoomuksen Janne Heikkisen ja keskustan Pekka Aittakummun läsnäolot jäävät selvästi alle keskiarvon.

Vielä heikompiin lukemiin painuvat koko valtuustokauden eduskunnassa istuneet Hanna Sarkkinen (vas.), Mari-Leena Talvitie (kok.), Ville Vähämäki (ps.) ja Tytti Tuppurainen (sd.). Kansanedustajakiireiden lisäksi Tuppurainen on toiminut ministerinä kesästä 2019 lähtien.

Keskustan Mirja Vehkaperän runsaat poissaolot painottuvat valtuustokauden alkupuoliskoon, jolloin hän toimi ensin kansanedustajana ja sitten europarlamentaarikkona.

Valtuustokokoukset järjestetään maanantaisin, jolloin eduskunnassa ei ole täysistuntoja tai valiokuntakokouksia. Pöytäkirjojen mukaan osa oululaiskansanedustajista on kuitenkin usein poistunut valtuustosta ennen kokouksen päättymistä. Monesti kyseessä on ollut siirtyminen yöksi Helsinkiin.

Tämä vaikuttaisi vähentyneen huomattavasti sen jälkeen, kun korona siirsi kokoukset viime vuonna nettiin ja mahdollisti etäosallistumisen.

41 kertaa pilkottuineen

Kauden aikana valtuustokokouksia on järjestetty tähän mennessä 37. Niistä neljä on pilkottu kaksiosaisiksi. Vuoden loppuun ajoittuvat talousarviokokoukset on keskeytetty ennen äänestysvaihetta, ja valtuusto on viikon tai parin kuluttua kokoontunut jatkamaan äänestysosalla.

Useissa tapauksissa valtuutettu on ollut paikalla vain toisessa talousarviokokouksen osista. Koska kyseessä ovat ajallisesti selkeästi erilliset kokoontumiset, Forum24:n selvityksessä ne lasketaan erillisiksi kokouksiksi, jolloin niiden kokonaismääräksi tulee 41.

Istuvan valtuuston on määrä kokoontua vielä kerran vaalien jälkeen. Sunnuntaina valittavan uuden valtuuston ensimmäinen kokous on elokuussa.

Valtuusto on kunnan ylin toimielin ja sen kokoukset ovat julkisia, mutta kokouksiin osallistuminen on vain osatotuus päättäjien aktiivisuudesta. Merkittävä osa vaikuttamisesta tapahtuu esimerkiksi lautakunnissa, joiden jäseniä suuri osa valtuutetuista on.