Helsinki

Kuva: MARKKU OJALA

Energiayhtiö Fortumin venäläisen tytäryhtiön PAO Fortumin hallitus on vaihtanut yhtiön toimitusjohtajan, kertoo Fortum tiedotteessaan. Fortum pitää uuden toimitusjohtajan nimittämistä vahvistuksena sille, että PAO Fortumin omaisuus on otettu väliaikaisesti Venäjän viranomaisten haltuun.

Fortum sai tiedon asiasta tytäryhtiönsä tiedotteesta. Tiedotteen mukaan päätös perustuu Venäjän kansallisen valtion omaisuudenhoitoviraston tiistaina päivättyyn vaatimukseen.

Tiistaina voimaan tulleen asetuksen mukaan Venäjä voi ottaa väliaikaisesti haltuunsa ulkomaisten yhtiöiden omaisuutta, mikäli Venäjän omaisuutta takavarikoidaan ulkomailla. Vastatoimet on pantu käytäntöön Fortumin ja sen entisen tytäryhtiön Uniperin osalta. Uniper myytiin Saksan valtiolle viime vuonna. Asetuksesta kertoivat keskiviikon vastaisena yönä uutistoimisto Reuters ja venäläinen uutistoimisto Tass.

Asetuksessa todetaan, että yhtiöiden osakkeet on asetettu väliaikaisesti Venäjän valtion kiinteistöviraston haltuun. Asetusta perustellaan sillä, että Venäjän on kiireellisesti vastattava Yhdysvaltojen ja muiden tahojen "epäystävällisinä ja kansainvälisen oikeuden vastaisina" pidettyihin toimiin, joita ei kuitenkaan määritellä sen tarkemmin.

PAO Fortumin nettovarallisuuden arvo Venäjällä oli viime vuoden lopussa noin 1,7 miljardia euroa.

Haltuunotto on väliaikainen

Asetus ei muuta omistajuutta, eikä omistajilta viedä omaisuutta, kertoo Venäjän valtiollinen uutistoimisto Tass kiinteistöviraston todenneen.

– Omaisuuden haltuunotto on väliaikainen ja se tarkoittaa, että alkuperäisellä omistajalla ei ole enää oikeutta tehdä johtajuuteen liittyviä päätöksiä, virasto sanoi.

– Hallinnoijalle annetaan valtuudet, jotka sallivat sen varmistaa yrityksen toimintojen tehokkuuden ottaen huomioon niiden tärkeyden Venäjän taloudelle, se lisäsi.

Virasto hallinnoi Tassin mukaan 98 prosentin osuutta Fortumin Venäjän-toiminnasta ja liki 84:ää prosenttia Uniperin venäläisestä tytäryhtiö Uniprosta.

Viraston mukaan listalle voidaan lisätä myös muita yhtiöitä tarpeen mukaan.

STT pyysi asiaan kommenttia myös valtioneuvoston kanslian omistajaohjausyksiköstä ja ulkoministeriöstä, mutta kommentteja ei keskiviikkona kello 16:een mennessä ollut saatu.

Eurooppa- ja omistajaohjausministeri Tytti Tuppurainen (sd.) kirjoitti keskiviikkona tviitissään, että yksityiskohtien kommentointi on yhtiön vastuulla ja että asiaa hänen ymmärtääkseen selvitetään.

Tuppurainen lisäsi, että valtio Fortumin enemmistöomistajana seuraa asiaa tiiviisti. Hän kirjoitti pitävänsä tietoja Venäjän Fortumia koskevasta ukaasista huolestuttavina.

Fortum valmisteli poistumista Venäjältä

Fortum kertoo verkkosivuillaan omistavansa Venäjällä seitsemän CHP-voimalaitosta Uralin alueella ja Länsi-Siperiassa, minkä lisäksi yhtiöllä on myös tuuli- ja aurinkovoimaloita maassa. Osa tuulivoimaloista on Fortumin osin omistamia.

Fortum ilmoitti viime keväänä alkavansa valmistella hallittua poistumista Venäjän markkinoilta sen jälkeen, kun Venäjä käynnisti hyökkäyssodan Ukrainaan. Yhtiö on myös aiemmin ilmoittanut jäädyttäneensä kaikki investoinnit Venäjän-toimintoihinsa.

Viime vuoden liiketoimintakatsauksessaan yhtiön toimitusjohtaja Markus Rauramo kertoi, ettei myyntiä ollut saatu edistyksestä huolimatta toteutettua.

– Merkittävät yritysjärjestelyt energiasektorilla edellyttävät Venäjän hallituksen komission ja presidentin hyväksyntää, Rauramo totesi maaliskuussa julkaistussa liiketoimintakatsauksessa.

Yhtiö teki viime vuonna myös alaskirjauksia Venäjän-toiminnoistaan yhteensä noin 1,7 miljardin euron arvosta.

"Ei niin dramaattinen asia, mitä nopeasti voisi luulla"

Osakestrategi, analyytikko Juha Kinnusen mukaan asetus vaikuttaa koskevan välittömästi Fortumia ja Uniperia.

– Ilmeisesti Venäjä on jo ottanut haltuunsa Fortumin paikallisen omaisuuden Venäjällä. Haltuunotto ei varsinaisesti koske omistajuussuhteita, ja kyseessä on väliaikainen toimi, mutta nykytilanteessa väliaikaisuuteen on syytä suhtautua skeptisesti, analyysiyhtiö Inderesin osakestrategi kirjoitti keskiviikkoaamuna julkaistussa kommentissaan.

Kinnunen arvioi, että Venäjän liiketoimintojen menettäminen ei olisi Fortumin osakkeen kannalta niin dramaattinen asia, mitä nopeasti voisi luulla.

– Kyseenalaisen arvon lisäksi Venäjän liiketoiminnat ovat heikentäneet merkittävästi Fortumin sijoittajaprofiilia, ja yhtiön ESG-profiili paranisi voimakkaasti Venäjän poistuessa. Tätä kautta Venäjän liiketoiminnan "arvon" voidaan arvioida olevan jopa negatiivinen Fortumille, ja sitä kautta liiketoimintojen menettämisellä ei lähtökohtaisesti olisi huomattavaa negatiivista vaikutusta osakkeeseen.

Ongelmana on Kinnusen mukaan kuitenkin, ettei "väliaikainen" haltuunotto ole ratkaisu, joka toisi asialle lopullisen sinetin.

Keskiviikkoaamun notkahduksen jälkeen Fortumin kurssikehitys on ollut positiivista. Iltapäivällä Fortumin kurssi oli noin prosentin nousussa.