Energiayhtiö Fortumin liiketulos romahti huhti-kesäkuussa 9,14 miljardia euroa tappiolle. Vuosi sitten liiketappio oli 840 miljoonaa euroa.

Fortumin tulosta painoivat saksalaisen tytäryhtiön Uniperin miljarditappiot. Liiketuloksen romahdukseen vaikuttivat muun muassa varaukset Uniperin pitkäaikaisista kaasusopimuksista, jotka johtuvat siitä, että Venäjä ei toimittanut kaasua lähellekään sovittua määrää.

– Tilanne johti välittömiin ja huomattaviin likviditeettitarpeisiin ja tappioihin, jotka näkyvät nyt tuloksessamme miljardien mittakaavassa, osittain toteutuneina tappioina ja osittain arvonalentumisina ja varauksina, jotka toteutuvat tappioina tulevina neljänneksinä, kertoo toimitusjohtaja Markus Rauramo tiedotteessa.

Hänen mukaansa Uniperin täytyi hankkia markkinoilta korvaavia kaasumääriä huomattavasti korkeampaan hintaan täyttääkseen sopimusvelvoitteensa asiakkaitaan kohtaan. Uniper ei saanut siirtää lisäkustannuksia asiakkailleen.

– Nopeita toimia tarvittiin, kun Uniperin tappiot kasvoivat kiihtyvällä tahdilla ja olivat kymmeniä miljoonia päivässä, Rauramo sanoo.

Hän muistuttaa, että Venäjän hyökättyä Ukrainaan kaasun ja sähkön hinnat lähtivät jyrkkään nousuun Euroopan epävakailla markkinoilla.

Uniperin alkuvuoden nettotappio oli yli 12 miljardia

Fortum siirsi tuloksensa julkistamisajankohtaa kertaalleen Uniperin myöhäistettyä omaa puolivuotiskatsaustaan, jonka se julkaisi 17. elokuuta.

Uniperin tammi-kesäkuun nettotulos putosi yli 12 miljardia euroa tappiolle, kun vuosi sitten tappio oli 20 miljoonaa euroa. Fortumin vastaava tappio tammi-kesäkuussa oli noin 10 miljardia euroa.

Uniperin mukaan yli puolet nettotappiosta liittyy odotettuihin tuleviin kaasurajoitusten vaikutuksiin. Loput ovat muun muassa Nord Stream 2 -kaasuputkea ja Venäjän voimaloita koskevia alaskirjauksia.

Toiminnallisestikin Uniperilla meni kurjasti, sillä yhtiön oikaistu liikevoitto putosi alkuvuonna lähes 564 miljoonaa euroa tappiolle, kun vuosi sitten voittoa kertyi 580 miljoonaa euroa.

Heinäkuussa Fortum solmi Saksan valtion kanssa vakauttamispaketin, jonka myötä Saksan valtio hankkii Uniperista 30 prosentin osuuden ja Fortumin osuus yrityksessä laskee 56 prosenttiin lähes 80 prosentista.

– Tulevien viikkojen ja kuukausien aikana sovimme Saksan hallituksen kanssa vakautuspaketin yksityiskohdista ja toteutuksesta sekä hankimme kaikki tarvittavat viranomaishyväksynnät mukaan lukien Euroopan komissiolta, Rauramo kertoo.

Fortum tuki jo alkuvuonna tytäryhtiötään kahdeksan miljardin euron tukipaketilla.

"Saavutimme ratkaisevan tärkeät tavoitteet"

Osana pakettia Saksan valtio on sitoutunut tukemaan Uniperia 7,7 miljardin euron suuruisella rahoituksella. Lisäksi Saksan valtion omistama pankki KfW nostaa Uniperille myönnetyn lyhytaikaisen valmiusluoton määrää seitsemällä miljardilla.

– Neuvotteluissa Uniperin vakautuspaketista saavutimme meille Fortumissa ratkaisevan tärkeät tavoitteet. Ensimmäinen tavoite oli Uniperin vakauttaminen, joka saavutettiin sillä, että Saksan valtio tulee omistajaksi Uniperiin, Rauramo kertoo.

Uniper on saamassa luvan siirtää 90 prosenttia kaasun ostohinnasta asiakkaidensa maksettavaksi viimeistään lokakuun alussa, jolloin yhtiön tulovirran on määrä kasvaa siedettäväksi.

Uniperin toimitusjohtaja Klaus-Dieter Maubach arvioi, että paketin avulla estetään ketjureaktio, joka olisi saanut aikaan vielä enemmän vahinkoa. Hänen mukaansa Uniperin tärkein prioriteetti on nyt panna vakauttamispaketti nopeasti täytäntöön.

Oppositio arvosteli ankarasti Uniperin pelastuspakettia

Suomen valtion enemmistöomistama Fortum ei Uniperin pelastuspaketissa joutunut pääomittamaan tytäryhtiötään.

Omistajaohjausministeri Tytti Tuppurainen (sd.) piti heinäkuun kompromissia parhaana mahdollisena nykyisissä olosuhteissa ja aikatauluissa. Rauramo kertoi tuolloin puolestaan, että yhtiölle oli tärkeää ratkaista tilanne nopeasti.

Oppositioille ratkaisu ei kelvannut. Muun muassa perussuomalaisten puheenjohtaja Riikka Purra arvosteli, ettei ratkaisu ollut "todellakaan mikään huippudiili Suomen kannalta". Purran mukaan kompromissi oli Fortumin ja Suomen valtion kannalta epäedullinen.

Liike nytin puheenjohtaja Harry Harkimo huomautti puolestaan, että Fortumin seitsemän miljardin euron Uniper-omistus on sulanut 1,5 miljardiin.

Uniper saanut Gazpromilta vain viidenneksen tilaamastaan kaasusta

Maubach korosti osavuosikatsauksen yhteydessä, että yhtiöllä on kuukausien ajan ollut merkittävä rooli Saksan kaasutoimitusten vakauttamisessa. Tämä on Maubachin mukaan johtanut miljardien eurojen tappioihin.

Taustalla on Venäjän kaasutoimitusten jyrkkä vähentyminen. Maubachin mukaan Uniper on saanut venäläiseltä Gazpromilta vain 20 prosenttia tilaamastaan kaasusta. Venäjän pantatessa toimituksiaan kaasun markkinahinta on noussut räjähdysmäisesti.

– Venäjä ei ole luotettava kaasuntoimittaja, Maubach sanoi tiedotustilaisuudessa.

Venäläisen kaasun puuttuessa Uniper on joutunut myymään muualta kalliilla hankkimaansa kaasua suurella tappiolla.

Maubach kertoi, että Uniper tutkii mahdollisuuksia nostaa oikeusjuttu Gazpromia vastaan. Hän huomautti, että Gazpromilla olisi mahdollisuus hankkia kaasua spot-markkinoilta täyttääkseen sitoumuksensa Uniperia kohtaan.

Gazprom vetoaa teknisiin ongelmiin kaasutoimituksissaan.

Juttua päivitetty kello 10.03.