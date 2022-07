Berliini/Helsinki

Fortumin mukaan Saksan hallituksella on keskeinen asema Uniperin tilanteen ratkaisemisessa. Kuva: MAURI RATILAINEN

Saksan hallituksella on keskeinen asema energiayhtiö Uniperin tilanteen ratkaisemisessa, sanoo Uniperin enemmistöomistaja Fortum tiedotteessaan.

Fortum kertoo jatkavansa rakentavassa hengessä keskusteluja Saksan hallituksen kanssa löytääkseen ratkaisun, jolla Uniperin taloudellinen vakavaraisuus ja liiketoiminnan riskien hallinta voidaan varmistaa ja näin turvata energian toimitusvarmuus Saksassa. Mitään päätöksiä ei Fortumin mukaan ole vielä tehty.

– Maailman tilanne on muuttunut pysyvästi, joten meidän on vakavasti harkittava kaikkia vaihtoehtoja, joilla voimme pitkällä aikavälillä varmistaa Euroopan energiaturvallisuuden ja energiamarkkinoiden toiminnan. Olen erittäin tyytyväinen, että pääomistajamme Suomen valtio tukee meitä ratkaisun saavuttamisessa, Fortumin toimitusjohtaja Markus Rauramo sanoo tiedotteessa.

– Tässä Venäjän aiheuttamassa kriisissä tulevaisuutemme turvaaminen edellyttää, että me kaikki olemme valmiita tekemään kompromisseja, Rauramo jatkaa.

Eurooppa- ja omistajaohjausministeri Tytti Tuppurainen (sd.) neuvotteli torstaina Berliinissä Uniperin tilanteesta Saksan hallituksen edustajien kanssa. Suomen valtio omistaa noin 51 prosenttia Fortumin osakekannasta.

Fortumin mukaan ratkaisu Uniperin tilanteeseen tarvitaan nopeasti ja sen on oltava kestävä myös pitkällä aikavälillä. Ratkaisun on Fortumin mukaan muun muassa katkaistava ne mittavat taloudelliset tappiot, jonka Venäjän kaasunviennin tyrehtyminen on aiheuttanut Uniperille.

Fortum muistuttaa tiedotteessaan, että Saksan hallitus voi katkaista Uniperin tappiokierteen ottamalla käyttöön maan uuden energialainsäädännön mahdollistamat kustannustenkorvausmenettelyt.